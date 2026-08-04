Un estudiante de la USC logra la medalla de bronce en una de las competiciones matemáticas más importantes del mundo

El joven matemático coruñés Miguel Cores Mejuto, que comenzará segundo curso del Grado en Matemáticas de la Universidade de Santiago de Compostela (USC), ha conseguido una medalla de bronce en la International Mathematics Competition for University Students (IMC), celebrada en Bulgaria.

La IMC, organizada este año por University College London y acogida por la American University in Bulgaria, es una de las grandes competiciones internacionales de matemáticas para estudiantes universitarios que durante varios días se enfrentan a problemas matemáticos de enorme dificultad. En sus 33 ediciones ha reunido a jóvenes procedentes de más de 200 instituciones de más de 50 países, y en la edición de 2026 han participado más de 400 estudiantes de primero a cuarto curso universitario.

Para Miguel Cores Mejuto, esta medalla tiene además un significado especial: es su primer gran resultado internacional como estudiante universitario de Matemáticas, después de haber desarrollado una extraordinaria trayectoria durante su etapa preuniversitaria.

Oro en España y viaje a Australia

La medalla de Bulgaria culmina una trayectoria especialmente intensa. En 2025, Miguel consiguió la medalla de oro en la Olimpiada Matemática Española, el máximo reconocimiento nacional en esta disciplina. Ese resultado le llevó a formar parte del equipo español en la Olimpiada Internacional de Matemáticas (IMO) celebrada en Sunshine Coast, Australia y a que la Real Sociedad Matemática Española le invitara a colaborar en la formación de futuros olímpicos.

Cabe destacar su participación desde una edad temprana en Estalmat, programa nacional de estímulo del talento matemático de 2 años de duración para niños de 12 y 13 años, que en Galicia se desarrolla en la Universidade de Santiago de Compostela con únicamente 25 estudiantes seleccionados cada año.

A partir de ahí, en su trayectoria ha alcanzado reconocimientos como la Matrícula de Honor de bachillerato, el premio MEGAU a los mejores expedientes de acceso a la universidad otorgado por la Xunta de Galicia y el premio otorgado por el Ministerio de Educación a los ganadores de oro en las Olimpiadas Científicas Españolas.

Ahora, un año después de aquella experiencia en Australia, el estudiante de la USC vuelve a competir en el ámbito internacional y consigue una nueva medalla, esta vez como estudiante de Matemáticas y enfrentándose a problemas matemáticos al más alto nivel universitario.