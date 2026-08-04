A menos de una hora de Santiago: los 5 mejores lugares para ver el eclipse total del 12 de agosto

El día 12 de agosto es una de las fechas más señaladas dentro del calendario, desde Galicia se podrá ver un evento histórico que no se daba desde hace más de un siglo: el eclipse. Dentro de la Península Ibérica, Galicia será el primer territorio desde el que se podrá ver el eclipse que posteriormente irá recorriendo todo el país.

Según los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN), la provincia de Lugo será la mejor para poder ver el eclipse . Más concretamente las localidades de Ribadeo o Burela, desde donde se podrá ver el eclipse con una duración de 1 minuto y 49 segundos de oscuridad total.

Desde Santiago de Compostela solo se podrá ver el eclipse de manera parcial, por lo que si estás pensando donde podrás verlo, no te preocupes, desde EL CORREO GALLEGO te traemos la lista de los 5 mejores sitios a menos de una hora de Santiago para que puedas disfrutar de este evento histórico.

Arzúa: el lugar más cómodo para ver el eclipse total de Sol desde Santiago

La localidad coruñesa de Arzúa será uno de los puntos más accesibles para que los compostelanos puedan disfrutar del eclipse total de Sol. A apenas 30 minutos en coche de Santiago, el municipio permitirá contemplarlo durante 47 segundos de oscuridad total.

En Arzúa, el eclipse comenzará a las 20:28:33 horas y la fase de totalidad se prolongará hasta las 20:29:20 horas, momento en el que finalizará la oscuridad total. Durante esos 47 segundos, los asistentes podrán presenciar uno de los instantes más espectaculares del fenómeno astronómico.

Ordes: así se verá el eclipse total de Sol en uno de los mejores miradores cercanos

Ordes será otra de las alternativas cercanas para los vecinos de Santiago que quieran presenciar el eclipse total de Sol. Situado a unos 28 minutos en coche de la capital gallega, el municipio ofrecerá una fase de totalidad de 48 segundos.

En esta localidad, el eclipse alcanzará su fase total a las 20:28:19 horas y la oscuridad completa se prolongará hasta las 20:29:07 horas. Durante ese intervalo, los espectadores podrán contemplar uno de los momentos más esperados del fenómeno astronómico.

Melide: el destino que ofrece una de las fases más largas del eclipse total

Melide será otro de los destinos desde los que los compostelanos podrán contemplar el eclipse total de Sol. Aunque se encuentra a unos 47 minutos en coche de Santiago, el desplazamiento permitirá disfrutar de una fase de totalidad de 56 segundos, una de las más largas de las localidades próximas a la capital gallega.

En este municipio, la oscuridad total comenzará a las 20:28:29 horas y se extenderá hasta las 20:29:25 horas. Durante esos 56 segundos, el disco solar permanecerá completamente oculto, ofreciendo una visión privilegiada de este excepcional evento.

Boimorto: un minuto de oscuridad total para vivir el eclipse más esperado

A unos 35 minutos en coche de Santiago, Boimorto se presenta como otra de las opciones para quienes deseen observar el eclipse total de Sol. En este punto, la fase de totalidad alcanzará un minuto de duración, lo que permitirá disfrutar durante más tiempo del momento culminante.

La oscuridad total comenzará a las 20:28:18 horas y se prolongará hasta las 20:29:18 horas. Durante esos 60 segundos, los asistentes podrán contemplar el eclipse en su máxima expresión, con el Sol completamente oculto por la Luna.

Sobrado: uno de los mejores lugares de Galicia para disfrutar del eclipse total de Sol

A unos 50 minutos en coche de Santiago, Sobrado permitirá disfrutar de una de las fases de totalidad más prolongadas entre los municipios próximos a la capital gallega. En este punto, el eclipse total de Sol tendrá una duración de 1 minuto y 9 segundos.

La fase de totalidad comenzará a las 20:28:10 horas y finalizará a las 20:29:19 horas. Durante ese intervalo, la Luna cubrirá por completo el disco solar, ofreciendo a los espectadores una visión privilegiada de uno de los momentos astronómicos más esperados.

Cómo observar el eclipse de forma segura

Lo más importante para observar el eclipse de forma segura es utilizar gafas con certificación EN ISO 12312-2:2015, es importante comprar unas gafas homologadas para poder ver el eclipse sin dañar la vista ya que durante el momento estaremos observando de manera directa al sol.

También se pueden utilizar filtros solares específicos para telescopios, prismáticos o cámaras, que se coloquen siempre por delante del objetivo. Las gafas deben estar en buen estado, sin rayaduras, perforaciones ni daños visibles.

Recomendaciones para ver el eclipse de forma segura / Xunta

Durante todas las fases parciales será obligatorio utilizar protección ocular, incluso cuando solo quede una pequeña parte del Sol visible. Solo se podrá mirar sin gafas durante la totalidad completa y exclusivamente desde los lugares en los que el Sol quede totalmente oculto. En cuanto reaparezca el primer borde brillante, será necesario volver a colocarse la protección de inmediato para no dañar los ojos en un momento tan crítico como observar de pleno el sol.

Recomendaciones para observar el eclipse

El Instituto Geográfico Nacional recomienda planificar con antelación el lugar de observación y seguir las indicaciones de seguridad para disfrutar del fenómeno sin riesgos. Los mejores lugares para verlos serán aquellos con el horizonte oeste despejado, ya que el eclipse se producirá muy cerca de la puesta de Sol.

En la misma línea se mueve la Xunta de Galicia, que aconseja planificar los accesos y los aparcamientos, así como llegar con antelación, ante la elevada afluencia que se espera en las zonas de totalidad.

Duración de la totalidad del eclipse de Sol del 12 de agosto de 2026 / IGN

29 zonas de exclusión en Galicia

Para poder mantener la seguridad en toda la comunidad, la Xunta ha activado 29 puntos de exclusión. En estos espacios se limitará el acceso dentro de la planificación para poder garantizar una observación segura del evento.

Según explicó el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, estas zonas se distribuyen entre las cuatro provincias: 8 en A Coruña, 17 en Lugo, 1 en Ourense y 3 en Pontevedra. El objetivo es evitar riesgos y facilitar la gestión de las grandes concentraciones de personas que se esperan durante la jornada.

Blanco hizo un llamamiento a la ciudadanía para que planifique con antelación sus desplazamientos y acuda a los puntos de observación habilitados. "É fundamental dirixirse con tempo e planificación aos lugares habilitados, onde se dan as condicións axeitadas para seguir este fenómeno con garantías", remarcó.

La Xunta ha identificado por el momento 85 puntos oficiales de observación integrados en la planificación nacional coordinada por la Secretaría de Estado de Seguridad, una relación que podría ampliarse en los próximos días. Del total, 33 se localizan en la provincia de A Coruña, 31 en Lugo, 15 en Pontevedra y 6 en Ourense.

El operativo especial previsto para la jornada también contempla medidas específicas para gestionar la movilidad y el tráfico, prevenir el riesgo de incendios forestales, hacer frente a posibles problemas de cobertura móvil y garantizar la atención a los miles de visitantes, tanto nacionales como internacionales, que se espera que lleguen a Galicia para presenciar el eclipse.

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, apeló asimismo a la responsabilidad ciudadana, recordando la necesidad de respetar las zonas de acceso restringido y seguir en todo momento las indicaciones de los equipos de seguridad desplegados. "A colaboración cidadá será esencial para que os galegos e galegas poidamos vivir este acontecemento nas mellores condicións", subrayó.

El Gobierno cuenta para la jornada con un Plan Especial de Seguridad y un Plan Específico de Protección Civil, mientras continúan los trabajos de coordinación entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Protección Civil, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la DGT y AEMET.

Esta selección de cinco lugares reúne algunas de las mejores opciones para disfrutar del eclipse total de Sol a menos de una hora en coche de Santiago. Se trata de destinos recomendados por ofrecer una excelente experiencia de observación sin necesidad de realizar largos desplazamientos.

Dada la gran afluencia de personas que se espera para este fenómeno astronómico, es aconsejable salir con suficiente antelación para evitar atascos y asegurarse de llegar a tiempo. Aunque existen otros puntos más cercanos a Santiago desde los que también será posible contemplar el eclipse, estos cinco municipios destacan por ofrecer algunas de las mejores condiciones para disfrutar de la fase de totalidad sin alejarse más de una hora de la capital gallega.