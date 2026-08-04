Muere el catedrático de Farmacología de la USC Ángel Belmonte Vicente

El mundo académico y universitario despide a un destacado miembro en el ámbito de las ciencias de la salud. El catedrático emérito de Farmacología de la Facultad de Medicina de la USC, Ángel Vicente Belmonte, falleció este martes a los 96 años de edad, dejando un legado que incluye la participación en 16 libros y 85 trabajos de investigación.

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Salamanca y doctor por la USC con la tesis Contribución al estudio del sodio y potasio en arritmias cardíacas, se inició en la docencia en Farmacología en ambas instituciones en los años 50. Además, fue jefe del Servicio de Medicina Nuclear del Hospital General de Galicia, profesor en la Escuela de Ayudantes Técnicos Sanitarios de Santiago, profesor adjunto interino y luego numerario en Santiago. Posteriormente, ejerció como secretario de la Facultad de Medicina de Santiago, director del Departamento de Farmacología y director del Servicio de Radioisótopos.

Investigación y publicaciones

En el ámbito investigador, Ángel Belmonte Vicente dirigió 14 tesinas de licenciatura y 8 tesis doctorales sobre temática farmacológica y de medicina nuclear. Fue autor de 16 libros y capítulos de libros, así como de 85 trabajos de investigación, de los cuales 29 fueron publicados en revistas internacionales. En el año 2016, de la mano del Consorcio de Santiago, publicó el libro La Cátedra de Farmacología de la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela, en el que recoge parte de la historia del centro.

Académico numerario de la Real Academia de Medicina e Cirurxía de Galicia, cuenta con 48 ponencias y comunicaciones a congresos nacionales e internacionales. También fue fundador y miembro del comité científico de la Revista Española de Medicina Nuclear.

Despedida en la Capilla del Complejo Funerario Apóstol

La misa por su eterno descanso se celebrará este miércoles, a las 13.00 horas, en la Capilla del Complejo Funerario Apóstol. Posteriormente, será incinerado en la intimidad familiar. Sus restos mortales permanecen en la sala 'Obradoiro' del Complejo Funerario Apóstol Santiago (Rúa Boisaca, 11 - Frente entrada principal del cementerio).