Muere Luciano Pérez Villar, 'Chano', histórico referente de la hostelería compostelana

La hostelería de Santiago despide a uno de sus nombres más conocidos. Luciano Pérez Villar, popularmente conocido como 'Chano' y propietario de la emblemática Cafetería Exágono, falleció este lunes a los 72 años, dejando una profunda huella entre compañeros de profesión, clientes y vecinos de la ciudad.

Ubicada en el número 6 de la rúa Alfredo Brañas, a escasos metros de la Praza Roxa, la Cafetería Exágono fue durante más de tres décadas uno de los establecimientos de referencia del Ensanche compostelano. Bajo la dirección de 'Chano', el local se convirtió en un punto de encuentro habitual para varias generaciones de santiagueses, consolidándose como un negocio muy querido en la vida social del barrio.

Tres décadas

El establecimiento cerró sus puertas en 2008, tras más de treinta años de actividad. Desde entonces, el local ha continuado su trayectoria hostelera bajo una nueva gestión y con otra denominación comercial, manteniendo su vinculación con una de las zonas más dinámicas de la ciudad.

La noticia del fallecimiento de Luciano Pérez Villar ha causado profundo pesar entre quienes compartieron con él años de trabajo y amistad.

Despedida en la Capilla del Complejo Funerario Apóstol

La misa por su eterno descanso se celebrará este martes, a las 20.00 horas, en la Capilla del Complejo Funerario Apóstol. Posteriormente, será incinerado en la intimidad familiar. Sus restos mortales permanecen en la sala 'Quintana' del Complejo Funerario Apóstol Santiago (Rúa Boisaca, 11 - Frente entrada principal del cementerio)

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