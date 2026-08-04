La USC entra en una red estatal para crear una inteligencia artificial segura, explicable y sostenible
ConfIA pretende potenciar la transferencia de conocimiento y talento especializado en inteligencia artificial hacia empresas y administraciones públicas
Diez universidades españolas han constituido ConfIA, la Red Interuniversitaria de Centros de Excelencia en Inteligencia Artificial Confiable y Responsable, una alianza científica en la que participa la Universidade de Santiago de Compostela a través del Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes, el CiTIUS.
La iniciativa reúne a algunos de los principales centros especializados en inteligencia artificial del Estado con el propósito de reforzar la cooperación entre universidades, coordinar proyectos estratégicos y avanzar en el desarrollo de sistemas tecnológicos responsables y alineados con los valores europeos.
Entre los principales objetivos de la red se encuentra la creación de una inteligencia artificial segura, transparente, explicable, sostenible y respetuosa con la privacidad. Para conseguirlo, las instituciones participantes pondrán en común conocimiento, infraestructuras y recursos y promoverán proyectos de investigación compartidos.
ConfIA también buscará mejorar la captación de financiación competitiva en convocatorias estatales e internacionales, facilitar la movilidad de personal investigador y atraer talento especializado. La alianza pretende, además, potenciar la transferencia de los avances científicos hacia las empresas, las administraciones públicas y la sociedad.
Coordinación entre centros de toda España
La colaboración se desarrollará a través de proyectos conjuntos, programas de formación y doctorado, intercambios de investigadores y la organización de congresos y actividades científicas. Las universidades también prevén elaborar informes y documentos comunes sobre los principales desafíos relacionados con la inteligencia artificial.
Junto al CiTIUS de Santiago, forman parte de la red el Centre de Recerca Intelligent Data Science and Artificial Intelligence de la Universitat Politècnica de Catalunya; el CITIC de la Universidade da Coruña; el centro DaSCI de la Universidad de Granada; el Centro de I+D+i en Inteligencia Artificial de la Universidad Politécnica de Madrid y el Valencian Research Institute for Artificial Intelligence de la Universitat Politècnica de València.
También participan el HiTZ Center de la Universidad del País Vasco, el Centro de Inteligencia Digital de la Universidad de Alicante, el Instituto Andaluz Interuniversitario en Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial de la Universidad de Jaén y el Instituto Universitario de Investigación en Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla.
La organización contará con un Comité de Coordinación, integrado por los rectores y rectoras de las universidades, y con un Comité de Dirección Científico-Técnico, formado por representantes de los centros de investigación. Este último órgano será el encargado de coordinar la actividad científica y las iniciativas estratégicas de la red.
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