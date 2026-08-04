Vecinos de A Sabugueira recogen más de 3.000 firmas contra el polígono industrial de Lavacolla

Los vecinos de la parroquia compostelana de A Sabugueira mantienen su oposición al Proyecto de Interés Autonómico (PIA) previsto para desarrollar el polígono industrial de Lavacolla. La plataforma creada contra la actuación asegura que ya ha recogido más de 3.000 firmas en apenas dos semanas y anuncia que continuará promoviendo iniciativas informativas, institucionales y legales para intentar paralizarla.

Una amplia representación vecinal participó el pasado viernes, 31 de julio, en una reunión convocada para analizar el estado actual del proyecto. Según explica el colectivo, los asistentes expresaron de forma mayoritaria su rechazo a la propuesta y acordaron mantener una posición común ante la actuación.

La reunión, celebrada el pasado 31 de julio / Plataforma Veciñal contra o PIA do Polígono Industrial de Lavacolla

Entre las principales preocupaciones se encuentran las expropiaciones forzosas previstas, la proximidad de la futura área industrial a las viviendas y su posible impacto sobre el medio rural. La plataforma sostiene, además, que la documentación del proyecto presenta deficiencias técnicas y problemas de planificación.

Los vecinos cuestionan especialmente que la actuación se tramite como un Proyecto de Interés Autonómico. A juicio de la plataforma, la documentación presentada por la empresa promotora no justifica suficientemente la necesidad de recurrir a este procedimiento. También echa en falta estudios que permitan evaluar con mayor precisión las consecuencias del proyecto sobre la movilidad, la economía de las familias afectadas por las expropiaciones, el patrimonio, el paisaje y el medio ambiente.

El colectivo señala igualmente que no se habría analizado de forma suficiente la disponibilidad de otros terrenos industriales que pudieran servir como alternativa.

Los vecinos defienden la vía prevista en el PXOM

La oposición vecinal recuerda que el Plan Xeral de Ordenación Municipal de Santiago ya contempla la posibilidad de desarrollar un polígono industrial en este ámbito a través de un plan parcial.

La plataforma considera que este sería el procedimiento urbanístico ordinario para una actuación de estas características y que ofrecería mayores garantías de participación pública, transparencia y control que la tramitación mediante un PIA.

El movimiento vecinal también se apoya en un informe de ICOMOS España, organismo asesor de la Unesco en materia de Patrimonio Mundial. Este documento considera que el proyecto es incompatible con la normativa de protección del Camino de Santiago.

El informe recomendaría detener la tramitación, realizar una evaluación independiente de su impacto sobre el patrimonio y estudiar una ubicación alternativa para el parque empresarial.

Nuevas acciones durante la exposición pública

La recogida de firmas ha contado, según los promotores de la campaña, con el respaldo de residentes de la zona, peregrinos y otras personas preocupadas por la conservación del Camino de Santiago y de su entorno. La cifra supera ya las 3.000 adhesiones y la plataforma espera que continúe aumentando durante los próximos días.

Pancarta colocada por la plataforma / Plataforma Veciñal contra o PIA do Polígono Industrial de Lavacolla

El colectivo aprovechará el periodo de información pública para promover nuevas actuaciones en los ámbitos institucional y legal. Su objetivo es lograr la retirada del Proyecto de Interés Autonómico y reclamar un modelo de desarrollo compatible con la protección del patrimonio, el medio ambiente y los derechos de las personas afectadas.