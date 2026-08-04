Transporte urbano
Verea avoga por manter a gratuidade dos autobuses de Santiago para os pensionistas
O líder do PP considera «un erro» que as persoas maiores perdan un dereito consolidado
O candidato á Alcaldía de Santiago, Borja Verea, avoga por manter a gratuidade dos autobuses urbanos de Santiago para os pensionistas cando entre en vigor o novo contrato. O líder do PP advertiu este martes de que a nova ordenanza de prezos "non pode converter unha mellora do servizo nun retroceso para as persoas maiores". Nesta liña, engadiu que "ter mellores autobuses, máis frecuencias e un servizo moderno é unha boa nova para Santiago. Pero modernizar nunca pode significar que os veciños perdan dereitos".
Verea mostrou a súa preocupación porque a nova regulación tarifaria non manteña a gratuidade do transporte urbano para os pensionistas e anunciou que, se chega á Alcaldía, impulsará a súa recuperación. "Para min hai unha liña vermella: os pensionistas de Santiago deben poder seguir viaxando gratis no autobús urbano. É unha medida de xustiza, de respecto e tamén unha forma de favorecer un envellecemento activo e unha cidade máis accesible."
O candidato popular asegurou que a política tamén consiste en decidir prioridades. "Eu teño claro cal sería a miña. Nunca lle pediría ás persoas maiores que pagasen por un dereito que durante tantos anos formou parte do noso sistema de transporte público."
Non cuestiona o novo contrato
Verea insistiu en que esta posición non supón cuestionar o novo contrato. "Quero que Santiago teña un mellor transporte público. Quero máis e mellores autobuses. Pero tamén quero que esa mellora chegue sen deixar a ninguén atrás. Unha cidade moderna é aquela que avanza sen facer retroceder aos máis vulnerables."
O candidato concluíu comprometéndose a que, se recibe a confianza maioritaria dos composteláns nas próximas eleccións municipais, a recuperación da gratuidade para os pensionistas será unha das primeiras modificacións que promoverá na política tarifaria do transporte urbano.
O novo contrato dos transporte urbano foi adxudicado á UTE Alcalabus-Castromil-Autobuses urbanos de Lugo (do grupo Monbus), por 118,8 millóns de euros e 13 anos de vixencia. Comezará a funcionar en outono e suporá a renovación da frota e unha mudanza nas liñas.
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