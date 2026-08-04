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PP

Verea: "As familias do Quiroga Palacios non poden seguir esperando"

Reclama que o proxecto de ampliación do centro poida avanzar «sen máis demoras»

Borja Verea, candidato do PPdeG para a alcaldía de Santiago.

Borja Verea, candidato do PPdeG para a alcaldía de Santiago. / Cedida

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Santiago

O candidato do Partido Popular á Alcaldía de Santiago, Borja Verea, afirmou onte que «as familias do CEIP Cardeal Quiroga Palacios non poden seguir esperando» e lamentou que «unha ampliación tan necesaria para o centro quede agora comprometida por decisións adoptadas polo propio Concello». «Para min hai unha prioridade absoluta neste asunto: os nenos, as súas familias e toda a comunidade educativa. Iso debería estar sempre por riba de calquera outra consideración», sinalou.

Verea lembrou ademais que a ampliación do CEIP Cardeal Quiroga Palacios é unha demanda histórica da comunidade educativa e mostrou a súa preocupación ao coñecer que, despois de meses de tramitación, «o Concello condicionou a posta á disposición da parcela á execución doutras actuacións alleas á propia ampliación do centro educativo, dificultando a continuidade do proxecto».

«Un alcalde ten a obriga de eliminar obstáculos, non de crealos. E cando falamos dun colexio, a prioridade teñen que ser sempre os alumnos e as súas familias», engadiu

O candidato popular asegurou que resulta difícil comprender que unha actuación educativa desta importancia «quede paralizada por decisións do propio Concello». «Os pais e as nais do Quiroga Palacios non queren máis discusións administrativas nin máis atrasos. Queren algo moito máis sinxelo: que os seus fillos teñan o colexio que necesitan. Iso é o importante», incidiu

Ademais, pediu ao goberno municipal que «rectifique e elimine os obstáculos que impiden continuar coa ampliación para que o proxecto poida avanzar sen máis demoras». «Nunca aceptaría que un proxecto educativo desta importancia quedase bloqueado por decisións do propio Concello. A responsabilidade dun alcalde é facer que as cousas sucedan, non explicar por que non suceden», afirmou Verea.

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O candidato popular na capital galega fixo un chamamento «a poñer ás familias no centro das decisións públicas». «Os nenos non poden esperar. As familias non poden esperar. Santiago tampouco», concluíu o líder do PP de Santiago.

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