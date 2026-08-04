La Xunta acusa al Concello de Santiago de "chantaxe" e "inclumplimiento legal" por la ampliación del colegio Quiroga Palacios

Las familias del CEIP Quiroga Palacios llevan años reclamando una ampliación del colegio. El alumnado del centro educativo se ve obligado a limitar el uso del patio durante los días de lluvia e incluso a impartir las clases de Educación Física en los pasillos. Pero ante las reiteradas denuncias presentadas por el ANPA del CEIP Quiroga Palacios, la única respuesta que reciben es la inacción de las autoridades responsables.

El ANPA presenta denuncias desde el año 2024 a la Consellería de Educación. La Valedora do Pobo comenzó una investigación del caso, pero tampoco se tradujo en soluciones. Las familias denunciaron a principios del curso pasado que el CEIP Quiroga Palacios carecía de un patio semicubierto para Primaria, de un gimnasio y de “espacios adecuados para el apoyo al alumnado con necesidades específicas” o “un espacio para cada seis unidades para desdoblamiento y otras actividades de apoyo”.

En una visita de Román Rodríguez, conselleiro de Educación, en septiembre de 2025, indicó que “hai un compromiso firme de ampliación do centro e, de feito, a Consellería está ultimando o informe de necesidades para, posteriormente, este mesmo ano proceder á contratación do proxecto de ampliación”.

Pero, pese al compromiso que el conselleiro mostró al ANPA acerca de la ampliación del colegio del barrio de Conxo, 10 meses después la situación sigue siendo la misma. El candidato a la alcaldía de Santiago, Borja Verea, afirmó este lunes que “as familias do CEIP Cardeal Quiroga Palacios non poden seguir esperando” y lamentó que “unha ampliación tan necesaria para o centro quede agora comprometida por decisións adoptadas polo propio Concello”. Este martes, en la visita al nuevo colegio de O Milladoiro, Román Rodríguez añadió que no ve ninguna polémica, sino “unha desfachatez por parte do Concello”.

El conselleiro se comprometió el año pasado a hacer la ampliación del CEIP Quiroga Palacios, pero asegura que el Concello de Santiago no permite que el proyecto salga adelante: “A Xunta de Galicia pediulle fai máis dun ano uns terreos de 1.600 metros anexos ao colexio para facer unha ampliación. Recibimos unha cesión condicionada a que urbanicemos 14.000 metros que son propiedade do Concello e que están fóra de todo uso escolar”.

Además, Román Rodríguez tacha de “chantaxe”, de “incumprimento legal”, la respuesta de Raxoi y asegura que en sus años trabajando nunca vio una situación similar. El conselleiro concluía su intervención sobre el tema de la siguiente manera: “Se dentro dun ano temos problemas de espazo, é única e exclusivamente responsabilidade do Concello”.

Mientras que las instituciones siguen sin llegar a un acuerdo, las familias y el alumnado del CEIP Quiroga Palacios lamentan seguir esperando unas instalaciones acorde a sus necesidades.