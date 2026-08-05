Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos turísticosSerra do BarbanzaVerano USCFiestas del ApóstolCarreira Pedestre
instagram

‘Atardecer no Gaiás’ aposta en agosto polo rock, a electrónica e a música urbana

O grupo compostelán Dogo, formado por Carlos Beiró, Xoan Escudero e Ángel Refojo, abre este xoves o programa deste mes

Dogo publicou o ano pasado o seu primeiro EP, ‘Brutalismo’.

Dogo publicou o ano pasado o seu primeiro EP, ‘Brutalismo’. / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. S.

Santiago

O ciclo Atardecer no Gaiás 2026 programa neste mes de agosto catro solpores musicais con seis artistas que conxugan música urbana, pop, electrónica e rock para todos os gustos.

Os concertos gratuítos na Cidade da Cultura arrancan este xoves, día 6, coas guitarras e a distorsión de Dogo, grupo compostelán de rock alternativo con influencias do post-punk e o shoegaze, a partir do que constrúen temas de atmosferas densas e melodías envolventes en galego.

O trío formado por Carlos Beiró (guitarra e voz), Xoan Escudero (baixo e voz) e Ángel Refojo (batería) publicou o ano pasado o seu primeiro EP, Brutalismo, logo de gañar o concurso Sonidos Mans Salas para bandas emerxentes. A actuación será ás 21.00 horas na Praza Central do Gaiás.

Galician Army

Na semana seguinte, o ciclo de concertos de verán no Gaiás impulsado pola Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude programa tres citas consecutivas de mércores a venres.

O 12 de agosto, o dúo lugués Galician Army presentará un set especial coincidindo co fenómeno astronómico do ano: a eclipse total de sol. Alberto Prado e Sergio Vallejo fan electrónica con alma galega, fusionando sintetizadores afiados cunha estética retro e a enerxía da música club.

O ‘Atardecer Fest’ máis urbano

O xoves 13 de agosto a música urbana será a protagonista absoluta coa segunda edición do Atardecer Fest. Serán tres os artistas que, a partir das 20,00 horas, actuarán no Gaiás: a icona da escena rapeira estatal Israel B –cunha comunidade de fans que supera os 835.000 ouvintes mensuais en plataformas–; a revolucionaria e comprometida Santa Salut, renovadora do hip hop da vella escola; e Silee, un dos novos valores galegos no xénero urbano, que aposta por un estilo ecléctico que mestura o rap e o trap con ritmos latinos e tradicionais.

Noticias relacionadas

Para rematar a semana e a décimo sexta edición de Atardecer no Gaiás, o venres 14 de agosto será a quenda de Turista Sueca, un trío chegado de Barcelona pero formado por Lander (País Vasco), Jose (Andalucía) e Anna (Galicia), que combina pop e electrónica cunha actitude punk que transforma o cotián en sátira moi bailable.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un gallego licenciado en la USC, nuevo presentador de ‘Directo al grano’ tras la llegada de Gonzalo Miró a ‘Malas Lenguas’ en sustitución de Jesús Cintora
  2. Los bares de Santiago viven un verano de sequía
  3. María Meijide, la última vecina de un histórico edificio del Toural, deja Santiago: “Unha parte moi importante do meu traballo está aquí”
  4. El adiós de los jesuitas a Santiago después de más de 100 años en la ciudad
  5. Un incendio en un piso del Ensanche moviliza a los Bomberos de Santiago a primera hora de este jueves
  6. Wizz Air conectará Santiago con Roma y Varsovia y abrirá una base con cinco rutas nacionales nuevas
  7. Radiografía de las nuevas conexiones internacionales de Lavacolla: ¿por qué Roma y Varsovia?
  8. Tres profesores de Santiago, entre los candidatos a Mejor Docente de España 2026

La heladería que conquista a los peregrinos de Santiago con un sabor único en el mundo: "Tenemos que reponerlo dos veces a la semana"

‘Atardecer no Gaiás’ aposta en agosto polo rock, a electrónica e a música urbana

‘Atardecer no Gaiás’ aposta en agosto polo rock, a electrónica e a música urbana

La pediatra Rosaura Picáns, de la sección de Neonatología del CHUS desmonta uno de los mayores mitos sobre la lactancia: «Decir que una madre no tiene buena leche hace mucho daño»

Manuel Vilas se despide del Museo do Pobo Galego tras 36 años: «Fue el trabajo de mi vida»

Manuel Vilas se despide del Museo do Pobo Galego tras 36 años: «Fue el trabajo de mi vida»

El nuevo perfil del Camino de Santiago: más americanos, fiebre por las rutas portuguesas y prevalencia de las razones religiosas

El nuevo perfil del Camino de Santiago: más americanos, fiebre por las rutas portuguesas y prevalencia de las razones religiosas

La Xunta acusa al Concello de Santiago de "chantaxe" e "incumprimento legal" por la ampliación del colegio Quiroga Palacios

La Xunta acusa al Concello de Santiago de "chantaxe" e "incumprimento legal" por la ampliación del colegio Quiroga Palacios

De apagar fuegos en Santiago a dar formaciones en Mozambique: Félix Juncal, el bombero que enseña a actuar ante emergencias

De apagar fuegos en Santiago a dar formaciones en Mozambique: Félix Juncal, el bombero que enseña a actuar ante emergencias

Verea avoga por manter a gratuidade dos autobuses de Santiago para os pensionistas

Tracking Pixel Contents