Un centenar investigadores de la USC podrán recibir ayudas de hasta 50.000 euros anuales

La Universidade de Santiago de Compostela será la principal beneficiaria de las nuevas ayudas de la Xunta para la contratación de personal investigador. En total, 99 científicos desarrollarán su trabajo en la USC al amparo de las convocatorias predoctorales y posdoctorales impulsadas por la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades e Formación Profesional.

De ellos, 87 se incorporarán mediante nuevos contratos: 64 investigadores predoctorales y 23 posdoctorales. Otros doce continuarán durante tres años más la etapa posdoctoral que ya desarrollan en la institución compostelana.

La mayor parte de las plazas corresponde al inicio de la carrera científica. Los 64 contratos predoctorales de la USC tendrán una duración de cuatro años y contarán con una financiación máxima de 24.600 euros anuales durante las dos primeras anualidades. La cuantía ascenderá a 25.200 euros en el tercer año y a 30.600 euros en el cuarto.

De este modo, cada contrato predoctoral podrá movilizar hasta 105.000 euros durante sus cuatro años de duración. En el caso de las 64 plazas concedidas a la USC, la financiación máxima conjunta rondará los 6,72 millones de euros.

La convocatoria incluye también estancias de tres meses en el extranjero. Además, los investigadores que defiendan su tesis antes de que finalice el periodo máximo del contrato podrán acceder a una fase de orientación posdoctoral, dotada con hasta 31.500 euros anuales.

Más de 250.000 euros por cada contrato posdoctoral

A estas plazas se sumarán 23 investigadores posdoctorales de nueva incorporación, que estarán vinculados a la USC durante un periodo de seis años dividido en dos fases.

Durante los tres primeros años, la ayuda será de 32.800 euros anuales por investigador, en concepto de salario y costes sociales. Los beneficiarios podrán recibir también un complemento mensual cuando realicen estancias de investigación en el extranjero, cuya cuantía dependerá del país o de la zona de destino.

En la segunda fase, correspondiente a los tres últimos años, la financiación ascenderá a 50.900 euros anuales. De esa cantidad, 39.900 euros estarán destinados al salario y a los costes sociales, mientras que los 11.000 restantes servirán para que el investigador pueda poner en marcha y consolidar una línea propia de investigación.

Investigadores en un laboratorio del Ciqus / Antonio Hernández

En conjunto, cada uno de estos contratos posdoctorales contará con una financiación base de 251.100 euros durante los seis años. Para las 23 plazas asignadas a la USC, la cantidad alcanzará aproximadamente los 5,78 millones de euros, sin incluir los complementos por movilidad internacional.

Sumadas las modalidades predoctorales y posdoctorales de nueva incorporación, las 87 contrataciones previstas en la Universidade de Santiago representan una financiación máxima cercana a los 12,5 millones de euros. Esta cifra no incluye las posibles fases de orientación posdoctoral, los complementos por estancias en el extranjero ni las ayudas correspondientes a los doce investigadores que prolongarán sus contratos.

La Xunta destina un total de 3,3 millones de euros a financiar la continuidad de 21 investigadores posdoctorales en Galicia hasta 2029. Doce de ellos trabajan en la USC, aunque la información difundida por la Consellería no desglosa qué cantidad concreta corresponde a la universidad compostelana.

Las cantidades anunciadas son importes de financiación de los contratos e incluyen, según cada modalidad, salario, cotizaciones y otros costes o complementos. Por tanto, no equivalen al sueldo neto que recibirán directamente los investigadores.