La heladería que conquista a los peregrinos de Santiago con un sabor único en el mundo: "Tenemos que reponerlo dos veces a la semana"

Los peregrinos que se acercan a Compostela ya tienen una nueva parada obligatoria. O eso es lo que pretende una heladería gallega, que ha creado un sabor inspirado en el Camino para los que visitan la urbe.

Su autor es La Central Heladera, una marca ourensana con Solete Repsol que cuenta con una de sus sedes compostelanas en el Mercado La Galiciana -la otra franquicia se encuentra en Área Central-. Allí, Yolimar Chouza despacha a diario varios cucuruchos de este peculiar postre gallego que, aseguran desde la franquicia, despierta la curiosidad y "engancha desde la primera cucharada".

Y es que muchos no logran adivinar en un primer vistazo cuál es la sensación en boca del conocido como 'helado peregrino'. "Preguntan mucho a qué sabe. Lleva queso Savel, tarta de Santiago, miel y almendra caramelizada", cuentan desde La Central Heladera de Santiago.

Chouza explica que en un principio el sabor "se pensó solo para la ciudad", pero su éxito lo acabó extiendo a toda Galicia. "Ha tenido muy buena acogida. A todos les llama mucho la atención, sobre todo a los visitantes", asegura la hostelera, que lo contempla entre los más vendidos. "Nosotros tenemos que reponerlo dos veces a la semana".

El 'helado peregrino', la tarta de Santiago hecha helado

El 'helado peregrino' le hace un guiño a alguno de los productos más icónicos de la gastronomía y repostería de Galicia. Por ejemplo, la emblemática tarta de Santiago, el queso de Chantada y la leche ecológica, con la que La Central Heladera continúa su filosofía de crear dulces de kilómetro cero.

El protagonista de este helado hecho para los peregrinos es la famosa tarta de almendra. El dulce está elaborado a partir de pedazos de este postre -concretamente, del que hace Tartas Ancano en Portomarín- y se fusiona con el elegido como mejor queso azul y absoluto en 2022: el de Airas Moniz de Chantada.

La receta también incluye miel de PuraMel Sacra y la leche de pastoreo de Ecoleia. De este modo, tanto la Ribeira Sacra como Allariz se unen en la tarrina, que evita cualquier tipo de aditivo, colorante y conservante.

Para Chouza, que lo ofrece desde mayo en su vitrina, la nueva creación "está muy rica" y compite con otros bestsellers modernos como el de chocolate Dubai. Entre los 16 sabores que tiene en su popular heladería de Santiago, tanto turistas como santiagueses lo tienen difícil para elegir, y se debaten entre la novedad peregrina y otras tentaciones como la de Kinder, la de Ferrero, la de yogur o fresa y el incombustible chocolate clásico.

En otros puntos, asegura la hostelera, la decisión es incluso más complicada: "En otras sedes tienen más de 20 sabores", apunta sobre los establecimientos más grandes.

En la central original de Ourense, por ejemplo, cuentan con helados poco frecuentes en cualquier otra heladería e incluso exclusivos. Quienes se acercan a ella, pueden probar combinaciones como la de limón y albahaca thai, la piña colada y el primer helado de Bica de Trives, elaborado artesanalmente con este postre típico gallego.