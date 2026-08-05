Las estancias turísticas en Santiago cayeron un 17% en el primer semestre de 2026

Los hoteles de Santiago registraron en el primer semestre de 2026 un total de 591.529 estadías, lo que supone un descenso del 17,27% con respecto al mismo periodo 2025, según los datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE). La concelleira de Turismo, Míriam Louzao, valoró este miércoles las cifras señalando de nuevo como principales causas las obras en la pista del aeropuerto y el cierre de la base de Ryanair.

Louzao también destacó que en el mes de junio la caída se moderó al registrar un 2,94% menos que doce meses antes, con lo que espera que "nestes meses de verán vexamos unha estabilización porque estamos nun novo escenario, coa chegada de novas rutas e compañías, que están compensando a marcha de Ryanair e abrindo novas oportunidades para reenfocar o mercado turístico de Compostela".

Principal destino urbano en Galicia

La portavoz del gobierno local también puso en valor que, pese al descenso, "os datos deste primeiro semestre sitúan Santiago de Compostela nuns parámetros que manteñen a nosa posición como un destino consolidado, maduro, e que se move nun número de estadías moi relevante, incluso a pesar da baixa que experimentamos neste primeiro semestre e cuxas causas están perfectamente identificadas e ademais eran previsibles, como o peche do aeroporto por mor da obras na pista e a estratexia comercial de Raynair que penalizou o noso aeroporto".

Según el INE, Santiago sigue siendo la principal ciudad gallega en número de estadías, con un total de 591.529 en los primeros seis meses. Así, Louzao puso en valor que fue el principal destino urbano gallego con 84.000 estadías más que A Coruña, y 213.000 más que Vigo, y con una relevancia "moi superior" a las otras dos urbes en turismo internacional.

Buenas perspectivas para 2027

En esta línea, apuntó que en julio, a falta de conocer los datos de las últimas semanas del mes, la situación fue mejor de lo que auguraba el sector a principios de año, e incluso "melloramos os datos do ano pasado". Aunque apeló a la "prudencia", consideró que los números de junio "poden marcar o fin dese período máis complicado que comezou en setembro, co peche da base de Ryanair" y espera que este mes "vexamos esa estabilización".

A medio plazo, la titular de Turismo indicó que para 2027 "as perspectivas son claramente positivas", con la apertura de la nueva base de Wizz Air en Lavacolla a partir de febrero, además de las nuevas rutas internacionales a Roma y Varsovia, que empezarán a operar en diciembre. "Os resultados do traballo intenso que estivo facendo Turismo de Santiago durante todos estes meses marcan a base para poder ter unhas boas perspectivas de cara a finais de ano e tamén de cara ao 2027", concluyó.