Un popular influencer gastronómico descubre "una joya oculta" de Santiago: "Es un viaje en el paladar"

El popular crítico gastronómico Pablo Cabezali (@CenandoconPablo) ha vuelto a probar uno de los restaurantes de Santiago después de visitara principios de este año un restaurante de la capital gallega que se coló directamente en "mis favoritos".

En esta ocasión, el creador de contenido se acercó a una "joya oculta" del casco histórico compostelano, de la que se fue con un grato sabor de boca tras probar su menú compuesto por nueve platos en el que se combinan "cocina gallega con toques peruanos y la fusión de los viajes del chef por el mundo".

Situado en la Praza do Matadoiro se trata del restaurante A Viaxe, que es uno de los locales compostelanos reconocidos como Bib Gourmand por la Guía Michelin (los restaurantes con mejor calidad precio) y que en 2025 fue incluido por The Fork entre los favoritos de los españoles para comer.

Un recorrido gastronómico en nueve etapas

El recorrido gastronómico de Cabezali comenzó con un 'chirasi norteño con pescado gallego' del que el popular influencer gastronómico recalcó que llamaba la atención el arroz caliente y la base picante: "Me gusta mucho la sensación que te queda en el paladar, es prolongado ese picor, no es muy intenso pero ahí sigue". El gran punto débil del plato para Cabezali es la alta temperatura del arroz. "Con el calor que hace ahora mismo, el arroz caliente no es lo que más apetece sinceramente. No obstante, es un plato creativo", añade.

El 'chirasi norteño con pescado gallego' / TikTok

"Todo combina muy bien la verdad". Así calificó el segundo de los platos, una combinación de 'bonito, queso y ají picante', de la que él mismo destacó el "guiño a Italia" por el uso de albahaca y de queso estilo parmesano. "Es un plato muy fresquito, muy veraniego y con esos pinchacitos picantes a mí me mola mucho", señala.

A continuación, en el vídeo publicado en sus redes sociales, el influencer prueba el 'ceviche gallego y peruano', un plato que "no tiene nada que envidiar a un ceviche clásico": "Comparado con otros platos se siente más el pescado. La verdad es que me gusta bastante".

El 'bonito on queso y ají picante' y el 'ceviche gallego y peruano' / TikTok

"No lo había probado y me declaro fan"

Tras limpiar el plato por tercera vez llegó el turno de probar la 'maragota con guiso chafaina', una receta con "un sabor muy profundo" y picante. "No es para todos los públicos", advierte antes de añadir que es un plato que "se disfruta bastante si eres fanático del picante".

Después probó las 'conchas velouté', de las que destacó especialmente la combinación de la navaja con la cebolla: "No la había probado y me declaro fan".

"Qué maravilla", señaló del siguiente plato, un 'mirasol con salta tártara' del que destacó la "la fritura tan ligerita que parece como un snack".

La 'maragota con guiso chafaina', las 'conchas velouté y el 'mirasol con salsa tártara' / TikTok

En el tramo final del menú, Pablo quedó sorprendido con un plato "que me parece muy diferente": 'estornino con algas y salsa macha'. "Son como sabores muy asiáticos y lo de México es más remoto. Le doy el visto bueno", comenta.

A continuación fue el turno del 'crustáceo camote Malasia', un "viaje en el paladar" para el creador de contenido. "Empieza y cambia rápidamente de sabor y va variando un montón", describe.

Por último, el noveno plato consitía en un 'asado negro venezolano', cuyo punto dominante era la salsa: "Para mí es lo más emocionante del plato".

El 'estornino con algas y salsa macha', el 'crustáceo camote Malasia' y el 'asado negro venezolano' / TikTok

Una valoración desigual en los postres

En cuanto al postre, compuesto por tres pequeñas elaboraciones, su valoración es algo más desigual. "Me gusta, pero me choca, no me lo esperaba así", señala sobre la primera de las elaboraciones, el 'tamarindo con mango', de la que destaca su sabor fermentado.

Por otro lado, ve "un poco flojo" las 'fresas con caramelo' y destaca especialmente la 'galleta con lúcuma', una especie de "petit four" para el influencer.

La valoración final

Tras completar los nueve platos y el postre, Pablo Cabezali concluye que el menú le ha gustado y considera que el restaurante es una buena opción para quienes visiten Santiago.

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Eso sí, matiza que no recorrería largas distancias únicamente para comer allí. “Yo no me haría muchísimo tiempo, rollo kilómetros y horas, para venir expresamente a comer a este restaurante, pero creo que es una buena opción si estáis por Santiago”, sentencia.