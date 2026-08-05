El nuevo perfil del Camino de Santiago: más americanos, fiebre por las rutas portuguesas y prevalencia de las razones religiosas

El Camino de Santiago no solo ha recuperado el terreno perdido durante la pandemia. Siete años después del último gran ejercicio previo a la crisis sanitaria, recibe muchos más peregrinos y presenta una configuración distinta. Hay más extranjeros, el Camino Francés conserva el liderazgo pero pierde peso y las rutas procedentes de Portugal avanzan hasta situarse muy cerca de él. También cambian los países de origen, los puntos elegidos para comenzar la marcha y las razones declaradas para emprenderla.

Los datos de la Oficina del Peregrino correspondientes al periodo comprendido entre enero y julio muestran la dimensión de esa transformación. En los siete primeros meses de 2019 se registraron 192.000 peregrinos. En el mismo tramo de 2025 fueron 295.000 y este año la cifra ha alcanzado los 311.000. Santiago recibe, por tanto, 119.000 caminantes más que antes de la pandemia, un incremento del 62%.

El avance continúa incluso frente a un 2025 que ya había dejado cifras muy elevadas. El crecimiento interanual es del 5,5%, con 16.000 peregrinos más. Sin embargo, el récord esconde un movimiento en direcciones opuestas: mientras aumenta con fuerza la llegada de extranjeros, disminuye la de españoles.

Peregrinos descansan en O Obradoiro esta semana tras el Camino de Santiago. / Xoán Álvarez

Entre enero y julio de 2026 fueron contabilizados 197.000 peregrinos de otros países, 25.000 más que el año pasado y un 15% de incremento. Los españoles, en cambio, bajaron de 123.000 a 113.000, lo que supone un descenso de casi el 8%. El crecimiento total se sostiene así por completo sobre el flujo internacional, capaz de compensar la caída nacional y de añadir todavía más de 16.000 personas al balance general.

Dos de cada tres son extranjeros

El peso de los españoles se había mantenido prácticamente estable entre 2019 y 2025, ligeramente por encima del 41%. En 2026 se reduce hasta el 36,5%. Los extranjeros ya representan el 63,5% de todos los peregrinos registrados, cerca de dos de cada tres, frente al 58,5% de hace siete años.

Estados Unidos se consolida como el principal país emisor después de España. Sus 29.000 peregrinos prácticamente multiplican por dos y medio los 12.000 de 2019 y superan en más de 3.500 los del pasado año. El gran salto reciente, sin embargo, corresponde a Italia: pasa de 13.000 personas en 2025 a 20.000 en 2026, una subida de casi el 53% en solo un año.

Portugal ocupa la siguiente posición, con 15.000 peregrinos, prácticamente los mismos que aporta Alemania. El mercado germano constituye una de las excepciones a la expansión general, pues se mantiene por debajo de los 15.532 registrados en 2019. Por detrás aparecen Reino Unido, con 9.000; México, con 7.500; Irlanda, con 6.000; Francia, con 5.700; Polonia, con 5.500; y Canadá, con 5.000.

La perspectiva de siete años permite apreciar el crecimiento de países que antes tenían una presencia más reducida. México supera en más de tres veces sus cifras de 2019; Estados Unidos crece alrededor de un 140%; Polonia y Argentina más que duplican sus registros, y Canadá se aproxima a hacerlo. La internacionalización no depende, por tanto, de una única nacionalidad, sino de una base cada vez más amplia.

El Francés pierde más de once puntos de peso confirmando el auge de las rutas portuguesas

La transformación más profunda se observa en los itinerarios. El Camino Francés continúa en cabeza con 133.450 peregrinos, pero ya no ejerce el dominio que tenía antes de la pandemia. En 2019 reunía a 104.500 personas y concentraba el 54,4% del total. En 2025 su cuota se había reducido al 45% y este año cae al 42%.

Turistas y peregrinos en los soportales del Pazo de Raxoi, en Santiago. / Jesús Prieto

No se trata de que el Francés tenga hoy menos caminantes que hace siete años: suma casi 29.000 más. Lo que ocurre es que el resto de las rutas crece a una velocidad mucho mayor.

La gran alternativa llega desde Portugal. El Camino Portugués tradicional alcanza los 63.110 peregrinos y el Portugués por la Costa, 60.000. Juntos suman 123.000, apenas 10.288 menos que el Francés, y concentran el 39,6% de todas las llegadas. La distancia entre ambos bloques se ha reducido a solo 3,3 puntos porcentuales.

El Camino Inglés también multiplica sus cifras anteriores a la pandemia, al pasar de 8.000 peregrinos a 17.000. El Primitivo alcanza los 13.800 y el del Norte, 11.000. Ambos se mantienen por encima de sus registros de 2019, aunque retroceden ligeramente respecto a 2025.

Vigo multiplica por diez sus peregrinos

El cambio de itinerarios tiene su reflejo en los lugares escogidos para iniciar la marcha. Sarria continúa siendo, con enorme diferencia, el principal punto de partida. Desde allí comenzaron 89.000 peregrinos hasta julio, casi el mismo número que en 2025 y 36.100 más que en 2019. Su peso relativo, no obstante, se reduce del 30% del pasado año al 28%.

Mientras Sarria se estabiliza, crecen los enclaves vinculados a las rutas portuguesas. Tui pasa de 11.500 salidas en 2019 a 24.000 en 2026. Oporto alcanza las 17.000; Oporto por la Costa, 15.800; Valença do Minho, 12.500; y Vigo protagoniza uno de los cambios más espectaculares de toda la estadística.

En 2019 habían comenzado en Vigo 1.400 peregrinos. Este año lo hicieron 14.300, más de diez veces aquella cifra. El aumento también se acelera en el corto plazo: en 2025 habían sido 10.000, por lo que la ciudad gana un 44% en apenas un año.

La religión mantiene su peso

También evoluciona la motivación declarada. En 2026, 136.000 peregrinos señalaron una razón religiosa, el 44% del total. Otros 91.900 manifestaron otros motivos personales; 56.250 se declararon no religiosos y 26.600 no especificaron sus razones.

En 2019 la respuesta religiosa representaba el 41%, mientras que la no religiosa se situaba en el 11%. Esta última alcanza ahora el 180%. A primera vista, los dos extremos ganan presencia: aumentan tanto quienes identifican una motivación religiosa como quienes niegan que esa sea la razón de su viaje.

Un grupo de peregrinos cruza un paseo de peatones. / Gustavo Santos

En cualquier caso, lo que muestra con claridad la comparación es que el récord de 2026 no consiste en una mera prolongación del Camino anterior a la pandemia. Santiago recibe un volumen mucho mayor de peregrinos, pero ese flujo es más internacional y se distribuye de otra manera. El Francés sigue siendo la gran referencia, aunque las rutas portuguesas están a punto de igualarlo; Sarria mantiene el liderazgo, pero Vigo, Tui, Ferrol y los puntos de partida lusos ganan protagonismo; y Estados Unidos e Italia empujan una expansión que este año convive con el descenso del mercado español.

El Camino que llega hoy a Compostela es más grande que el de 2019, pero, sobre todo, es un Camino diferente.