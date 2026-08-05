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Una peregrina se hace viral por lo primero que hace al llegar a Santiago tras el Camino

La celebración de la llegada a Santiago tras completar el Camino incluye un tatuaje en el Pub Momo, un icónico bar de la noche compostelana

Una peregrina se hace viral por lo primero que hace al llegar a Santiago tras el Camino

Una peregrina se hace viral por lo primero que hace al llegar a Santiago tras el Camino / TikTok

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Lucía Martínez

Lucía Martínez

Santiago

"Cuando lleguéis a Santiago después del Camino tenéis que ir sí o sí". Este es el mensaje que acompaña al vídeo publicado por una peregrina (@raquelgonla) que se ha hecho viral en las últimas horas.

En él muestra cómo, tras completar el Camino de Santiago, termina haciéndose un tatuaje en un popular bar compostelano.

Entrada del pub Momo en Santiago

Entrada del pub Momo en Santiago / Facebook

Del Obradoiro al Momo

Tras llegar al Obradoiro y a la Catedral de Santiago, la creadora de contenido continúa su celebración en el Pub Momo, uno de los locales más emblemáticos de la noche compostelana.

Es allí donde decide tatuarse una concha como recuerdo permanente de una experiencia que, para muchos peregrinos, marca un antes y un después.

Aunque hacerse un tatuaje relacionado con el Camino -como una concha o una flecha amarilla- es una práctica cada vez más habitual entre peregrinos, el vídeo ha conquistado las redes sociales y suma ya miles de visualizaciones.

Es probable que buena parte de su éxito resida en el escenario elegido: un pub convertido, por unas horas, en un improvisado estudio de tatuajes.

El Momo, un clásico de la noche compostela que conquista a los peregrinos

Ubicado en la Rúa da Virxe da Cerca, frente a la Praza de Abastos, el Pub Momo abrió sus puertas en 1984 y se ha convertido en uno de los locales con más historia de la ciudad.

Inspirado en la novela Momo, de Michael Ende, su amplio jardín-terraza con vistas al parque de Belvís es uno de sus principales atractivos.

En los últimos años, el local se ha convertido también en uno de los puntos de encuentro favoritos de muchos peregrinos que deciden alargar la celebración tras completar el Camino de Santiago.

Noticias relacionadas y más

Además de su decoración y jardín, el establecimiento es conocido por su programación cultural llena de conciertos, sesións DJs y otras actividades como mercadillos de segunda mano. Recientemente, inició una nueva etapa tras ser adquirido por Sicilia in Bocca, que ha asumido la gestión del histórico pub manteniendo su identidad.

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