El eclipse total no será el único espectáculo del 12 de agosto: el otro fenómeno astronómico que podrás ver desde Santiago

Mientras toda Galicia mira al cielo para contemplar el eclipse total de Sol del 12 de agosto, esa misma noche llegará otro de los grandes espectáculos astronómicos del año.

Las Perseidas, conocidas popularmente como las Lágrimas de San Lorenzo, alcanzarán su momento de máxima actividad y ofrecerán una oportunidad única para disfrutar de un doble evento astronómico en apenas unas horas.

Archivo - La lluvia de meteoros de las Perseidas alcanza su máximo a mediados de agosto. / NASA/PRESTON DYCHES - Archivo

El mejor momento para ver las Perseidas

Según informa el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el máximo de actividad de las Perseidas se producirá durante la madrugada del 12 al 13 de agosto, entre las 4.00 y las 6.00 horas, aunque la lluvia de meteoros será especialmente intensa entre las 23.00 horas del 12 de agosto y las 11.00 horas del día 13.

La ausencia de luz lunar permitirá disfrutar de un cielo mucho más oscuro y aumentar considerablemente el número de meteoros visibles, convirtiendo este 2026 en uno de los mejores años para observar las Perseidas.

En condiciones óptimas y desde lugares alejados de la contaminación lumínica, la velocidad de los meteoros puede superar los 50 kilómetros por segundo y su tasa de actividad puede alcanzar los 200 meteoros por hora, aunque la cifra real dependerá de las condiciones meteorológicas y de la oscuridad del lugar de observación.

Dónde ver las Perseidas cerca de Santiago

Para disfrutar de la lluvia de estrellas, los expertos recomiendan alejarse lo máximo posible de la contaminación lumínica de las ciudades. Miradores, zonas elevadas y espacios naturales situados a pocos kilómetros de Santiago se convierten en algunos de los mejores lugares para observarlas.

Monte Pedroso, el Pico Sacro, Monte Viso o el Monte da Grela son algunas de las mejores alternativas para disfrutar de la lluvia de estrellas sin alejarse mucho de Santiago.

Otro punto a tener en cuenta es que para la observación de las Perseidas no es necesario utilizar telescopios ni prismáticos. De hecho, el propio IGN recomienda observarlas a simple vista, ya que estos instrumentos reducen el campo de visión y dificultan seguir el recorrido de las estrellas fugaces.

Vistas desde el Pico Sacro / Cedida

Cómo observarlas correctamente

El Instituto Geográfico Nacional aconseja elegir un lugar con un horizonte lo más despejado posible y sin obstáculos como edificios, árboles o montañas.

Lo más cómodo es tumbarse y esperar a que la vista se acostumbre a la oscuridad. También es recomendable evitar mirar continuamente el móvil y dirigir la mirada hacia las zonas más oscuras del cielo.

¿Por qué se llaman Lágrimas de San Lorenzo?

A las Perseidas se les conoce popularmente como Lágrimas de San Lorenzo. Esta denominación se debe a que el momento álgido de la lluvia de estrellas coincide cada año en una fecha muy cercana al 10 de agosto, festividad de San Lorenzo.

La tradición popular terminó asociando las brillantes estelas que cruzan el cielo con las lágrimas derramadas por el mártir tras ser quemado en una parrilla.

En realidad, las Perseidas no son estrellas, sino pequeñas partículas desprendidas por el cometa 109P/Swift-Tuttle que, al entrar a gran velocidad en la atmósfera terrestre, se calientan hasta desintegrarse y producen el característico destello luminoso.