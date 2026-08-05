Talento rock de Santiago, Dogo tocan en Atardecer no Gaiás: "Queremos gravar novo disco a finais deste 2026"

El trío compostelano de rock Dogo da un concierto este jueves 6 de agosto dentro del ciclo Atardecer no Gaiás 2026, con cita en la Plaza Central de la Cidade da Cultura, a las 21 horas, con entrada libre como es habitual en este proyecto que organizan la Xunta de Galicia y la Fundación Cidade da Cultura. Ellos son parte del talento rock de la capital gallega, en su caso con gusto por los pasajes densos e intensos como Aí ven ela o Sangue.

Grupo emergente tras ganar un premio

"Imos facer un concerto con temas nosos. Despois de publicar Brutalismo. EP que gravamos en A Coruña despois de gañar o concurso Sons Mans Salas, organizado pola Fundación Paideia Galiza e os Estudios Mans, en colaboración coa Deputación da Coruña, un concurso para bandas emerxentes, pero traballamos xa con temas novos que temos idea de gravar a finais deste mesmo ano para publicar o novo traballo nos primeiros meses do vindeiro 2027", señala Ángel Refojo (batería y voz) en charla con EL CORREO.

Completan el grupo, formado en 2023: Xoan Escudero (bajo y voz) y Carlos Beiró (guitarra y voz). "Traballamos cun sistema de composición bastante colectivo, cada quen leva a súa idea ata o local de ensaio e vai medrando con contibucións de todos", explica Ángel.

"No Atardecer no Gaiás deste 2026, eu estiven este ano vindo o directo de Carlangas e aínda que eu non yiven a oportunidade de estar no recente das Bala, sí que estiveron os meus compañeiros e din que elas soaron como sempre, brutais. Doutras edición do Atardecer no Gaiás, lémbrome de estar desfrutando en concertos moi bos de bandas como Is tropical ou Músculo".

El eco de los compostelanos Dogo crece tras ganar el concurso Sonidos Mans Salas - Sons Mans Salas en 2024, en una final compartida con Tu Futura Ex Mujer y Rojo Mera, protagonistas también en el Festival de la Luz, esa cita anual solidaria que promueve Luz Casal en su aldea natal, Boimorto, y que este año se celebra durante los días 28, 29 y 30 de agosto. En 2025 vencieron en dicho certamen, Pablo y los Ciervos Dorados

Más conciertos y

El 9 de agosto, Dogo tocan en Pontevedra (Casa Yager), el 18 de septiembre en O Grove (sala Marino, con Ceremonia Ceremonia) y 14 de noviembre en el Buril (Sarria; con Exeria) y el 5 de diciembre en el pub Gatos (ejemplar local rockero de Melide que regenta Nani Casal).

"E traballamos tamén para atopar datas en Lisboa, con contactos a varias bandas lusas para facer algo xuntos pero non é doado facer una viaxe en plan autoxestión e atopar datas libres axeitadas en locais alá", cuenta Ángel.

"Aparte da xira deste 2026, traballamos tamén para atopar datas en Lisboa, con contactos a varias bandas lusas" Dogo — Grupo compostelano de shoegaze

"En Santiago fixemos un concerto neste 2026 o pasado 2 de maio con Angela Pardal na sala Fantástica, no espazo que antes foi o Cachán. La Fantástica é un local que está a facer as cousas moi ben, cun trato xenial e que, aparte de programar concertos, fai tamén pinchadas, é un local a reivindicar na escena de agora mesmo Santiago, o mesmo que locais como Sonar, Riquela...", indica aludiendo a parte del circuito musical compostelano que, tras la perdida de la sala Malatesta, tiene a los espacios citados y otros como Casa das Crechas, Modus Vivendi, Moon, Borriquita de Belém, Arume o Camalea, como alternativas de aforo pequeño que complementan la oferta de la sala Capitol.

Dogo, trio rock de Santiago. / Eva Filgo

Y para ilustrar el tipo de influencias o gustos, concluimos la conversación aludiendo a un hipotético festival llamado Dogo and Friends, por si el Xacobeo 2027 busca ideas nuevas: "Faría un cartel cos británicos Idles, os irlandeses Fontaines DC, os Máquina, que son unha banda portuguesa moi boa, os Apolo 18, que son de A Coruña e fan shoegaze como nos pero eles nunha onda máis tipo Los Planetas, e chamaría tamén para ese festival ás Bala e a Triángulo de Amor Bizarro, dos bos grupos da nosa escena en Galicia".

Atardecer Fest 2026 y Feito a Man 2026

El miércoles 12 de agosto, el ciclo Atardecer no Gaiás 2026 sigue con una actuación de Galician Army, proyecto de Alberto Prado y Sergio Vallejo dedicado a la música electrónica, que han lanzado remixes de Tanxugueiras y The Rapants, entre más colaboraciones. Además, el jueves 13 de agosto, se celebra el Atardecer Fest 2026, desde las 20 horas con un elenco dedicado a la música urbana que juntará en la Plaza Central de la Cidade da Cultura a: Israel B, Santa Salut y Silee.

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Dicha programación musical del Atardecer no Gaiás 2026 se complementa durante este mes con los conciertos (también de entada libre) del festival Feito a Man 2026, que se celebra del 4 al 22 de agosto en la Zona Vella de Compostela, con 30 propuestas repartidas en 16 jornadas.