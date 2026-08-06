Una estrella del pop visita Santiago: Íñigo Quintero tiene 4,5 millones de oyentes al mes en Spotify

Lo de Íñigo Quintero, cantante y compositor coruñés de pop con canciones de eco viral, es uno de esos éxitos repentinos de grandes cifras en plataformas que pide contexto progresivo para ver hasta qué punto su bum cuaja en carrera de medio o largo alcance. Suma 4,5 millones de oyentes la mes en Spotify. En ese sentido, nada mejor que verle en directo para chequear su talento y ahora se sabe que actuará el jueves 15 de octubre Santiago.

Íñigo Quintero bebe de cantautores pop con eco folk y guitarra en mano como Tom Odell y Ed Sheeran (que cantó en Santiago en 2024) y entre los logros de este artista gallego también destaca que fue nominado a los Latin Grammy 2024 como Mejor Nuevo Artista (ganó Ela Taulbert).

¿Quieres saludarle?

Íñigo Quintero va a cantar en otoño en la sala Capitol y ya hay entradas a la venta desde 20 euros más gastos de gestión y desde 45 euros en el caso de la opción de meet and greet, que es como se llama a los tíckets que incluyen un breve saludo en persona al artista (a veces para un selfie y otras para que firme un disco, póster, etc), que suele hacerse antes de la actuación. Íñigo Quintero llegará a Compostela como parte de la gira titulada "El Sitio de Siempre World Tour", basada en el disco "El sitio de siempre!.

Un hit viral

Entre sus temas más populares sobresalen canciones como "Si no estás" (más de mil millones de escuchas acumuladas en la citada plataforma de streaming), "Sobredosis" o "El tiempo que paso contigo". Acumula 345.000 followers en Instagram y encara una agenda de conciertos que, por ahora, solo ofrece esa fecha en Galicia. El pasado 24 de mayo, el músico gallego de 24 años agotó dos mil entradas en su cita en La Riviera (Madrid).

Efecto turístico y más conciertos

El anunciado concierto de Íñigo Quintero es una de esas citas capaces de alentar el turismo de cercanía ya que su tirón en Galicia es grande y, lo dicho, por ahora, no tiene prevista otra cita en su tierra natal en su actual agenda.

Este tipo de anuncios demuestra que más allá del actual ciclo de conciertos del festival Feito a Man o del ciclo Atardecer no Gaiás (donde este jueves tocan los compostelanos Dogo), Compostela tiene una gran oferta musical para lo que resta de año en clave de pop, rock y sonidos cercanos.