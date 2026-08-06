Las familias del Quiroga Palacios exigen una ampliación completa del centro

La ANPA del CEIP Cardeal Quiroga Palacios reclama a la Xunta que la ampliación prevista no se limite al aulario de Educación Infantil y permita dotar al colegio de todos los espacios que, según sostiene, le corresponden legalmente. Las familias acusan a la Consellería de Educación de llevar dos años sin responder a sus peticiones y de «poñer excusas» para no acometer una actuación más ambiciosa.

El colectivo recuerda que el centro carece de patio semicubierto para Primaria, gimnasio, aula de usos múltiples, espacios adecuados para atender al alumnado con necesidades específicas y dependencias para desdobles y actividades de apoyo. Estas carencias, denuncia, limitan la actividad docente y las extraescolares y obligan a los cerca de 500 alumnos a permanecer en el interior durante los recreos cuando llueve.

La ANPA asegura que se ha dirigido en varias ocasiones a la Consellería, la última el pasado julio, para advertir del supuesto incumplimiento del Real decreto 132/2010. Según su versión, la Xunta no acusó recibo de sus escritos y llegó a negar su existencia. La Valedora do Pobo abrió una investigación que continúa a la espera de respuesta.

En septiembre de 2025, representantes de las familias entregaron personalmente al conselleiro Román Rodríguez copias de sus solicitudes durante una visita al centro. «Asegurou que se ían realizar as melloras e ampliacións solicitadas», recuerda la asociación.

Sin embargo, la ANPA afirma que la actuación prevista solo ampliará las aulas de Infantil. El Concello propuso aprovechar las obras para construir un nuevo comedor y liberar el espacio del actual para otros usos, una alternativa respaldada por las familias.

«Non é razoábel que nunha zona en expansión como Conxo, Santa Marta ou A Choupana o único centro público existente continúe sen os espazos básicos», sostiene la asociación, que ofrece al diputado y concejal popular Borja Verea toda la información disponible para que se sume a sus demandas.

El PP acusa a la ANPA de «politización», mientras los socialistas llaman a la negociación

El concejal popular Borja Rubio respondió acusando a la ANPA de una «lamentable e preocupante politización». Considera «impropio» que una asociación que representa a familias plurales entre directamente en la confrontación partidista.

Borja Rubio, concejal del Partido Popular de Santiago. / Cedida

Rubio responsabiliza al gobierno municipal del BNG de mantener bloqueada la actuación. «O importante é ampliar o CEIP Cardeal Quiroga Palacios e neste momento o BNG ten esa ampliación paralizada», afirmó, antes de reclamar «menos política e máis solucións».

El portavoz socialista, Gumersindo Guinarte, pidió por su parte a la Xunta y al Concello que abandonen el cruce de reproches y se sienten a negociar. «As familias non necesitan máis titulares», señaló, reclamando «responsabilidade, diálogo institucional e vontade real de acordo».

Sindo Guinarte, portavoz socialista / Cedida

El Concello defiende su tramitación

La polémica se produce después de que Román Rodríguez acusase al Concello de «chantaxe» por condicionar la cesión de los terrenos a actuaciones en una superficie que cifró en 14.000 metros cuadrados.

La concejala Miriam Louzao negó este miércoles esa versión y señaló que la parcela completa tiene unos 10.000 metros. Defendió además que la puesta a disposición de los terrenos se tramitó «nun tempo récord»: el anteproyecto llegó el 29 de mayo y la cesión fue aprobada el 13 de julio.

«O noso único obxectivo é que se faga a obra canto antes», afirmó Louzao, que ha solicitado una reunión con el director territorial de Educación y reiteró que Raxoi está disponible para aclarar las discrepancias y conseguir que la actuación salga a licitación.