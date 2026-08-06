Heroínas del humor en Santiago: cinco cómicas para una noche de risas

Antía Vidal, Antía Costas, Cata Ukelele, Gala M y Adela Bértolo, centran Imprómicas, un formato que vuelve este jueves a Santiago (Camalea; 21 h.; 8 euros): «Una noche de risas, batalla, tontería y mucho rollazo», dicen en sus redes sobre la apuesta de esta cinco heroínas y currantas de la comedia en Compostela.

"Imprómicas es un formato que nació en 2019 para mezclar la impro y el stand-up" Gala M — Actriz

Creación de la idea

Estas cinco heroínas impulsan el bum de la comedia y el teatro de improvisación (impro) que vive el circuito de bares y pubs de Compostela. Gala M (Martínez Romero), ideó esta idea coral: «Imprómicas es un formato que nació en 2019 para mezclar la impro y el stand-up, y aunque ahora vivo en Madrid mantengo los lazos con Santiago porque es mi cuna artística». «Yo hago un humor punki profundo pero en este caso seré la presentadora. Un ejemplo de que esta escena crece en Santiago lo da Imperdible, el Festival Internacional de Impro de Galicia que se celebra en octubre en Compostela, donde haremos otro formato de impro con mujeres», aclara quien admira «a Cata Ukelele, Denny Horror, que ha hecho mucho por el stand-up en Santiago, y a Esther Gimeno».

"La impro en Santiago está en auge porque hay mucha gente con ganas de hacer cosas" Adela Bértolo — Actriz

Adela Bértolo apela a la actitud: «La impro en Santiago está en auge porque hay mucha gente con ganas de hacer cosas, de pasarlo bien y de hacer que los demás lo pasen bien. Además, hay ciertos bares y pubs que nos están acogiendo muy bien, sobre todo a las mujeres que hacemos comedia y a la gente que está empezando».

«En Santiago son más de jeje que de jaja, pero se ríen de forma saludable», añade esta fan «de Eva Hache, Berto Romero, Buenafuente... y Esperansa Grasia».

«Mi humor se basa en anécdotas personales, en cosas que pasan en mi vida cotidiana, en la vida sentimental y añado un poco de sátira política», revela.

"Hay una oferta muy grande casi de lunes a domingo y si a eso le sumas la oferta de humor y monólogos, hay un crecimiento exponenencial que hace que se creen nuevos públicos" Antía Vidal — Actriz

'La intrusa'

Antía Vidal por su parte, es «la intrusa dentro del elenco», indica. «La intrusa entre comillas porque no suelo hacer stand up comedy, me dedico al teatro de improvisación, a la impro, y lo enfocaré más al story telling y al largo anecdotario que poseo», cuenta resuelta.

Coincide en ver un circuito compostelano en alza. «Hay un bum de la comedia y del teatro de la improvisación. Yo me muevo más en el circuito impro y hay diversas compañías ahora mismo en Santiago:e colectivo Slow, el ImproVersado, La Fábrica de la Impro, As Teimas, The Momento Impro, que son los pioneros... Hay una oferta muy grande casi de lunes a domingo y si a eso le sumas la oferta de humor y monólogos, hay un crecimiento exponenencial que hace que se creen nuevos públicos. Ayudan también los micros abiertos y las sesiones de Demo Open Mic, que hacen cantera».

Referentes

«Mis referentes son todas mis amigas artistas que están pico y pala y no se rinden en los circuitos off, en salas pequeñas o en los grandes teatros y me impulsan a seguir», indica Antía aludiendo al maratoniano trabajo de ganar eco noche a noche. Cree que hay llaves para la complicidad del público: «Cuando haces referencias a cosas de la tierra o de la ciudad donde estás, el público conecta más y como nosotras somos de aquí, la risa va más hacia el imaginario que tenemos en común».

"O público de Santiago, gústame moito porque non vou decir que sexa fácil pero sí que é máis agradecido que outros públicos" Antía Costas — Actriz

Y Antía Costas, otra de las heroínas de Imprómicas, ahonda en las virtudes de la cercanía: «Eu fago humor da terra, do chan». «A impro vai a máis porque cada vez hai máis grupos, sobre todo de mulleres. En canto a o público de Santiago, gústame moito porque non vou decir que sexa fácil pero sí que é máis agradecido que outros públicos», asegura antes de hablar de guías. «Meus referentes no humor son Cata Ukelele e Gala Martínez Romero e despois estarían Antía Vidal e Adela Bértolo pero as quero a todas por igual», dice con una mezcla de orgullo y simpática diplomacia.