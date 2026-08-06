Caos ferroviario en Santiago por el incendio que obligó a suspender los trenes entre A Coruña y Ourense

La circulación ferroviaria entre Santiago de Compostela y Ourense para los trenes con salida desde A Coruña recupera la normalidad de forma progresiva tras permanecer interrumpida durante más de una hora debido a un incendio forestal registrado en las inmediaciones de la infraestructura ferroviaria. La incidencia ha provocado importantes retrasos tanto en los servicios de Media y Larga Distancia como en las conexiones con Madrid, Barcelona o Alicante, con la capital gallega entre los principales puntos afectados. Vigo también se vio seriamente perjudicada, ya que los trenes que parten de A Coruña con destino a la ciudad olívica atraviesan el tramo afectado, acumulando igualmente importantes demoras.

Caos en la estación de A Coruña provocada por los retrasos en la red gallega / Diego Mosteiro

Interrumpida la circulación por seguridad

El incendio, localizado en la parroquia de Trasalba, en el municipio de Ourense, obligó a suspender la circulación de los trenes convencionales por su proximidad a la vía. Según informó Adif, la incidencia afectó al tramo de ancho convencional entre Santiago de Compostela y Ourense, lo que impidió la circulación de los convoyes durante más de una hora, provocando así también retrasos en toda la red ferroviaria gallega.

Desde la Consellería do Medio Rural explicaron que el fuego, que calcinó menos de una hectárea, se originó a las 13.42 horas y quedó estabilizado alrededor de las 14.30 horas. En las labores de extinción participaron cuatro agentes, cuatro brigadas, tres motobombas, un helicóptero y cuatro aviones.

Retrasos en Santiago, Vigo y las conexiones nacionales

La interrupción del tráfico ferroviario provocó importantes demoras en las estaciones gallegas, especialmente en Santiago de Compostela, donde numerosos trenes permanecieron detenidos a la espera de la reapertura de la línea.

Vigo fue otra de las ciudades especialmente afectadas. Los servicios que parten de A Coruña con destino a la ciudad olívica también quedaron condicionados por la interrupción, ya que todos ellos se vieron afectados por el incendio para poder llegar a la ciudad herculina o salir de ella. Como consecuencia, estos convoyes registraron importantes retrasos que se prolongaron incluso después de restablecerse la circulación.

La incidencia también tuvo repercusión en los servicios de Larga Distancia que conectan Galicia con Madrid, Barcelona o Alicante. Los trenes con salida desde A Coruña acumularon retrasos superiores a una hora, mientras que los convoyes que partían desde Ourense permanecieron retenidos por indicación de Renfe para esperar a los viajeros procedentes de A Coruña, que no podían completar el trayecto por otros medios.

Usuarios esperando a poder subir a su tren en Santiago de Compostela / Diego Mosteiro

Caos y numerosas reclamaciones

En las estaciones de Santiago de Compostela y A Coruña, la incidencia provocó largas colas en los mostradores de atención al cliente, donde decenas de viajeros reclamaban información ante los continuos retrasos y la falta de certezas sobre la reanudación del servicio.

Entre los afectados se encontraban numerosos pasajeros que viajaban con maletas y mochilas para iniciar o regresar de sus vacaciones, así como trabajadores que denunciaban que la interrupción del tráfico ferroviario les impediría llegar a tiempo a sus puestos de trabajo.

Además, varios usuarios criticaron la ausencia de un plan alternativo de transporte durante la suspensión del servicio. Según relataron los propios viajeros, Adif no habilitó autobuses para cubrir el trayecto afectado, por lo que los pasajeros tuvieron que permanecer en las estaciones a la espera de que se restableciera la circulación ferroviaria.

Recuperación progresiva del servicio

Una vez estabilizado el incendio, el tráfico ferroviario comenzó a restablecerse de forma gradual. No obstante, la circulación continúa registrando demoras generalizadas y, por el momento, la mayoría de los trenes siguen acumulando retrasos de al menos media hora.

La incidencia ha tenido un impacto que trasciende el ámbito gallego, al afectar tanto a las conexiones ferroviarias de Larga Distancia con origen o destino en Galicia como a los servicios internos de la comunidad, especialmente los que enlazan A Coruña con Santiago, Vigo y Ourense, cuyos horarios continúan condicionados por las alteraciones sufridas durante la interrupción del servicio.

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Pareja mirando los retrasos en la pantalla de información en Santiago de Compostela / Diego Mosteiro

Aunque la circulación ferroviaria ya ha quedado restablecida, la jornada volvió a evidenciar la vulnerabilidad de uno de los principales corredores ferroviarios de Galicia ante incidencias externas. Decenas de viajeros vieron alterados sus planes en plena operación salida del verano, mientras los retrasos continuaron arrastrándose durante buena parte de la tarde en los servicios con origen o destino en Santiago de Compostela y el resto de la comunidad.