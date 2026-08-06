Isabel Dobarro, en Música en Compostela: «Santiago de Masarnau daba importancia educativa al coro»

Dentro de la programación de Música en Compostela 2026, cursos con alumnado de una docena de países, Isabel Dobarro dio este miércoles una conferencia en el Hostal dos Reis Católicos sobre Santiago de Masarnau (Madrid, 1805 - 1882), fundador de la Sociedad de San Vicente de Paúl en España y lo hizo acompañada al piano por Josep Maria Colom.

Isabel Dobarro, pianista compostelana ganadora de un Latin Grammy por el disco Kaleidoscope, y parte de la Directiva de Música en Compostela, admira la figura de Santiago de Masarnau. Y lo razona.

Tercero y cuarta por la izquierda, respectivamente, el maestro Colom e Isabel Dobarro, entre más protagonistas de la cita. / Antonio Hernández

Innovaciones

«Es muy interesante a nivel religioso como fundador de San Vicente de Paúl, pero a nivel musical, profundice en su obra gracias a las grabaciones del maestro Colom. Fue un pionero en el romanticismo español, se integró en la vida musical de Paris y Londres, y trajo todo ello a España y supuso una revolución en el repertorio del piano ya que además propuso una serie de innovaciones muy interesantes que luego recogen otros compositores. Tiene obras basadas en el folclore español, cultiva mucho eso y lo lleva por toda Europa junto a obras donde se le ve perfectamente integrado en el lenguaje de esas primeras décadas del romanticismo musical. Y aparte de un músico interesante, Santiago de Masarnau tuvo también trascendencia más allá».

Cerca de un centenar de personas acudieron a esa charla, una cita destacada dentro de esta primera semana de actividades de Música en Compostela, proyecto fundado en 1958 cuya programación de cursos, charlas y conciertos, es abierto al público. Entre las personas asistentes desatacó la presencia de representantes de la Sociedad de San Vicente de Paúl en España, caso de Javier Martín, Juan Manuel Buergo o Isabel Mª Garzo.

Isabel Dobarro en el Hostal dos Reis Católicos. / Antonio Hernández

Educación musical

«Otra faceta destacable de Santiago de Masarnau es la educación. Consideraba la música como una parte esencial dentro de la educación en general y, en particular, la asignatura del coro, porque decía que así se fomentaba el trabajo en equipo, la escucha y numerosos valores más allá de la música que se podían trabajar a través de ello. Y esa idea, que hoy en día, está bastante asentada en la educación musical, en su época fue un avance importante que, en nuestro país marcó un antes y un después», asegura Isabel Dobarro en una ciudad, Santiago, que de corales sabe mucho igual que estos cursos inaugurados el pasado domingo con un canto coral donde el alumnado, bajo la dirección del profesor Ángel Huidobro, interpretó el himno de los cursos, Dum Pater Familias, del Códice Calixtino, y el Gaudeamus Igitur, el himno universitario tradicional.

Más conciertos

La programación de la LXVIII edición de Música en Compostela 2026 se completa con varios conciertos protagonizados por alumnado y profesorado en escenarios como el mencionado Hostal, la iglesia de San Paio de Antealtares, el Conservatorio Profesional de Música de Santiago, el Hospital Clínico Universitario y el Museo de Pontevedra. Este jueves hay un concierto del alumnado del concurso guitarra Savarez, en el Hostal (19 h.; con entrada libre). Y este viernes, alumnos del segundo curso de órgano tocan en la Iglesia de San Paio de Antealtares.

El concierto de clausura tendrá lugar el viernes 14 de agosto, en la iglesia de San Martiño Pinario, a las 20.00 h. con la participación del Coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia y la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia, bajo la dirección de Javier Fajardo.

Apoyos institucionales

La presenta edición de Música en Compostela tiene como patrocinador principal al Consorcio de Santiago, apoyo al que se suma la colaboración de otras instituciones públicas como son el INAEM (Ministerio de Cultura), la Xunta de Galicia, la Deputación da Coruña, el Concello de Santiago, la USC, Turismo de Galicia, el CGAC, la EAEM, el Auditorio de Galicia, la Deputación de Pontevedra y el Conservatorio Profesional de Música de Santiago.