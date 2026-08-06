Santiago recauda 1,75 millones con la tasa turística en los primeros nueve meses tras su entrada en vigor

El Concello de Santiago ha recaudado 1.759.452,21 euros en los primeros nueve meses de vigencia de la denominada tasa turística, que entró en vigor en octubre de 2025. La portavoz de Raxoi, Míriam Louzao, avanzó este miércoles los datos relativos al primer semestre de 2026, que se suman a los del último trimestre del año pasado. "En 9 meses, e tendo en conta que faltarían 3 dos meses máis potentes en estadías e que este ano no mes de maio tivemos pechado o aeroporto Rosalía de Castro, acadamos case os 2 millóns de euros, unha cifra que nos vai dando unha idea xa máis apegada á realidade de como este imposto pode repercutir nas arcas municipais", aseguró.

En concreto, en el primer periodo entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2025, se recaudó un total de 617.636,25 euros, según los datos de Tesourería, que contrastan con la cifra validada en julio por el Consello de Contas, fijada en 548.000 euros. Fuentes municipales explican que la diferencia podría deberse a que hubo establecimientos que realizaron la autoliquidación fuera del plazo voluntario, que habría sido el contabilizado por el órgano fiscalizador. Esta cantidad se suma a la del primer semestre de 2026, que alcanza los 1.141.816,46 euros.

La titular de Turismo también explicó que los 1,75 millones serán los que figuren en las cuentas municipales de este año, lejos de los tres millones previstos inicialmente por un "cambio de criterio". Estaba previsto incluir los ingresos correspondientes a lo que resta de año, pero finalmente serán las autoliquidaciones realizadas en 2026: la de enero, perteneciente al último trimestre de 2025, y la de julio, relativa al primer semestre del presente ejercicio.

Más de medio millón invertido

Raxoi también concretó que las inversiones realizadas con la recaudación de la tasa turística superan el medio millón de euros. La mayor parte se destinó a los Xogos do Eixo Atlántico, con un gasto de 400.000 euros, mientras que el 'videomapping' de las fiestas del Apóstolo ascendió a 101.000 euros, y el encuentro gastronómico Sabor a Novo tuvo un coste de 16.000 euros. Además, se emplearon otras cantidades a campañas de comunicación y marketing en los destinos con conexión directa con el aeropuerto de Lavacolla.

Míriam Louzao, durante su comparecencia en el Pazo de Raxoi / Cedida

Louzao se refirió a la recaudación en una comparecencia en la que presentó la marca usada por Raxoi en las actividades financiadas con el impuesto, que toma la forma de una maleta. Las acciones mencionadas se llevaron a cabo en julio "co obxectivo de ter unha maior oferta para quen nos visita e así reforzar as estadías dese mes, que o sector sempre dicía que tiña unha leve caída, e tamén pensadas para mellorar a vida das persoas que viven en Compostela, que puideron gozar de todos estes eventos. Por tanto, cumprindo coa nosa premisa de que o que bo para quen vive aquí, tamén é bo para quen nos visita", afirmó la concelleira.

Convocatoria en septiembre

Al estar en un "momento de implantación", Louzao indicó que el destino de la recaudación se está decidiendo "dun xeito excepcional", pero a partir de ahora se canalizará a través del Foro de Turismo Sustentable. En este sentido, indicó que, tras constituir el órgano en julio, se convocará la Comisión Permanente en septiembre, "onde daremos conta, entre outras cuestións, dos programas e actuacións que se realizaron ou realizarán con cargo á recadación do imposto ás estadías e tamén do traballo que se está a facer desde Turismo de Santiago para mellorar a conectividade aérea do Rosalía de Castro, que son dúas das cuestións máis relevantes neste momento".