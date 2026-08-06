Xosé A. Touriñán regresa a Santiago con su nuevo monólogo "Moi animal"

El conocido actor, guionista y productor gallego Xosé A. Touriñán vuelve a Santiago con un espectáculo llamado "Moi animal", su nuevo monólogo en solitario, un show que fue presentado esta semana en A Coruña en un acto ante la prensa.

Y este lunes estrenó ‘Moito Chiste’ en TVG, un formato diario con cuatro concursantes que compiten para ganar la ‘Cunca de Ouro’.

Un plano de ‘Moito Chiste’ en TVG, / Cedida Undodez

Suele sumar llenos

Xosé A. Touriñán, uno de los reyes el humor en Galicia con habituales llenos, apuesta en "Moi animal" por sacarle chispa a las relaciones con los animales para construir su show cómico. Actúa en Santiago el domingo 29 noviembre a las 18 horas en el Auditorio de Galicia y es probable que haga otro show ese mismo día o en otra cita ya que suele lograr sold out en Compostela.

En "Moi animal", Xosé A. Touriñán dice que pone el foco de su humor en la particular relación que mantenemos con el resto de las especies: y su guion va de la aldea a los animales de compañía, de los lobos a los vegetarianos, de la empatía a los therians...

Ya hay entradas a la venta para su show en Santiago, desde 21 euros en la web de A taquilla.

En 2025, Xosé A. Touriñán hizo llorar de risa en Santiago a casi todas las personas que asistieron a ver Mentes Peligrosas, un espectáculo de humor con elenco rotatorio, que él compartió en Compostela con Leo Harlem, Ana Morgade y JJ Vaquero. Juntos agotaron las 1.580 entradas para cada una de las dos funciones del pasado sábado en el Palacio de Congresos.

Este espectáculo de Aina cuenta con texto original de Xosé A. Touriñán y José L. Prieto. Las entradas para todas las fechas están disponibles a través de la web oficial del espectáculo, www.moianimal.gal

Actuaciones de Xosé A. Touriñán en 2026

Xosé A. Touriñán actúa el 9 de agosto en A Coruña (con "Amoriños, en el Auditorio de Santa Margarida), el 13 en Pontevedra (con "Pontearir"; Praza da Ferraría; con entrada libre), el 28 en un show llamado la Noite do Castelo Conta en Culleredo (Polideportivo de Castelo), el 16 de octubre en Cee (Casa da Cultura) el 17 en Pontevedra (Auditorio Sede Afundación), el 23 en Vilalba (Auditorio Municipal Carmen Estévez), el 30 en Ourense (Auditorio Municipal), el 7 de noviembre en O Grove (Auditorio Municipal), el 8 en Vigo (Teatro Afundación), el 27 en Burela (Casa da Cultura), el 29 el citado show en Santiago (Auditorio de Galicia), el 12 de diciembre en Vilagarcía de Arousa (Auditorio Municipal) y el 26 en A Coruña (Auditorio Gaviota - Palexco).

Actrices de "Imprómicas", formato de humor e impro. / Cedida

Más humor en Santiago: 'Imprómicas', Goyo Jiménez y Edu Soto

Esa nueva visita de Touriñán a Santiago se suma a una agenda cultural donde el humor gana espacio, lo prueba este mismo jueves 6 de agosto la propuesta de "Imprómicas" en el pub Camalea (21 h; 8 euros), con Antía Vidal, Antía Costas, Cata Ukelele, Gala M y Adela Bértolo, así como giras futuras como las anunciadas de de Goyo Jiménez o Edu Soto.