Borja Iglesias, el santiagués con el que más gallegos compartirían un largo viaje en coche

Si los gallegos pudieran elegir a un personaje conocido para sentarse a su lado durante un largo viaje en coche, el favorito saldría de Santiago de Compostela. El futbolista Borja Iglesias encabeza con claridad las preferencias en Galicia en la sexta edición de la encuesta anual sobre viajes compartidos elaborada por BlaBlaCar.

El delantero compostelano, que este verano se proclamó campeón del mundo con la selección española, obtiene un 36% de los apoyos y se sitúa así por delante de otros rostros gallegos conocidos del deporte, el cine o la empresa.

La segunda posición corresponde a la atleta de Ribeira Ana Peleteiro, escogida por el 30% de los participantes, mientras que el actor Mario Casas completa el podio con un 26%. Borja Iglesias aventaja, por tanto, en seis puntos a la medallista olímpica y en diez al intérprete.

El resultado vuelve a colocar al futbolista nacido en Santiago en una posición de especial popularidad fuera del terreno de juego. Iglesias, de 33 años, viene además de vivir uno de los momentos más importantes de su carrera después de formar parte de la selección española que conquistó el Mundial este verano.

Del fútbol a la política

Entre el resto de nombres gallegos propuestos por la encuesta aparecen el actor Martiño Rivas, con cerca de un 17% de los apoyos, y la empresaria Marta Ortega, elegida por un 16%.

Martiño Rivas. / Archivo

BlaBlaCar reservó también un apartado para conocer con qué políticos preferirían compartir trayecto los gallegos. En este caso, el vencedor es el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que consigue un 19% y supera tanto al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, como a la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ambos con un 15%.

El regidor vigués consigue además situarse entre los cinco políticos más elegidos del conjunto de España.

Combarro, el lugar que más gallegos enseñarían durante el viaje

La encuesta plantea también el recorrido. A los participantes se les preguntó qué rincón de Galicia recomendarían visitar a ese hipotético compañero famoso y, en esta clasificación, Santiago no consigue situarse entre los tres primeros destinos.

El lugar preferido es Combarro, elegido por un 16% de los encuestados. Tras la localidad pontevedresa aparecen la Illa de Arousa, con un 14%, y Allariz, en Ourense, con un 13%.

Así, aunque la capital gallega no entra en el podio de lugares que los encuestados enseñarían a sus acompañantes, sí aporta al compañero de viaje más deseado de toda Galicia: Borja Iglesias se impone a deportistas, actores, empresarios y políticos como el rostro con el que más gallegos querrían compartir carretera.