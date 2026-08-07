Crecen un 30% los accidentes de tráfico en Santiago: estos son los delitos viales más comunes

Los accidentes de tráfico más comunes en Santiago no son los que dejan víctimas, sino aquellos que se saldan únicamente con daños. Golpes entre vehículos, alcances o colisiones sin personas heridas conforman, con diferencia, el grueso de la siniestralidad registrada en la ciudad. Así ocurrió durante todo 2025 y así vuelve a reflejarse en los datos provisionales correspondientes a los cinco primeros meses de 2026.

Santiago, según los datos oficiales a los que ha tenido acceso EL CORREO GALLEGO, contabilizó 569 accidentes de tráfico durante el conjunto de 2025. De ellos, 424 fueron clasificados como accidentes con daños, lo que representa cerca del 75 % del total. En otras palabras, prácticamente tres de cada cuatro siniestros registrados en la ciudad durante el pasado ejercicio no dejaron personas heridas dentro de la clasificación empleada en la estadística.

A una distancia considerable aparecen los accidentes con heridos leves. En 2025 se produjeron 119 episodios de este tipo, equivalentes a alrededor del 21 % de todos los siniestros. Los sucesos de mayor gravedad fueron mucho menos habituales: se contabilizaron 26 accidentes con heridos graves o personas fallecidas, un 4,6 % del total. Dentro de este último grupo, tres accidentes fueron mortales.

Más de dos accidentes diarios durante los primeros cinco meses

Entre enero y mayo de este año se registraron ya 314 accidentes de tráfico en Santiago. Para observar correctamente la evolución es necesario comparar las medias mensuales, ya que los datos de 2025 corresponden a doce meses y los de 2026 únicamente a cinco.

Durante el pasado ejercicio se produjeron aproximadamente 47 accidentes al mes, mientras que entre enero y mayo de 2026 la media ascendió hasta los 63. Esto supone un ritmo de siniestralidad un 32 % superior al promedio de 2025. Trasladado al día a día, la ciudad pasó de unos 1,6 accidentes diarios a algo más de dos durante los primeros cinco meses de este año.

Efectivos de la Policía Local de Santiago en la edición pasada de la Semana de la Prevención / Antonio Hernández

Si ese ritmo se mantuviese sin cambios hasta diciembre, Santiago terminaría 2026 con alrededor de 754 accidentes, casi 185 más que el año anterior. Se trata, no obstante, de una extrapolación matemática: la cifra final puede variar en función de la evolución del tráfico durante los meses restantes.

Los siniestros con daños concentran el incremento

El aumento se concentra principalmente en los accidentes con daños. Entre enero y mayo se produjeron 257 siniestros de esta clase, que representan cerca del 82 % de todos los contabilizados en 2026.

Su promedio mensual se sitúa en 51, frente a los 35 registrados durante 2025. El ritmo de accidentes sin lesionados incluidos en esta categoría es, por tanto, aproximadamente un 45 % más elevado.

También crecen, aunque de forma mucho más contenida, los accidentes con heridos leves. Fueron 55 durante los primeros cinco meses del año, con una media de once al mes. En 2025 se habían contabilizado 119, lo que equivale a unos diez mensuales.

Los accidentes más graves reducen su frecuencia

La evolución es diferente en los siniestros más graves. Frente a los 26 accidentes con heridos graves o fallecidos registrados durante todo 2025, entre enero y mayo de este año figuran solamente dos. Uno de ellos tuvo víctimas mortales.

La media pasa de 2,2 accidentes graves o mortales al mes durante 2025 a 0,4 en los cinco primeros meses de 2026, lo que supone una reducción de alrededor del 81 % en términos mensuales.

Policías y bomberos tras un accidente en la rúa Virxe da Cerca de Santiago / Jesús Prieto

Todavía resta más de la mitad del ejercicio y se trata de cifras reducidas, por lo que la evolución puede cambiar. Con los datos disponibles hasta mayo, la ciudad combina un aumento notable del número total de accidentes con una presencia mucho menor de los sucesos de especial gravedad.

La alcoholemia domina los delitos contra la seguridad vial

El balance diferencia los accidentes de tráfico —haya víctimas o no— de los delitos contra la seguridad vial. Estos últimos se refieren a conductas penalmente sancionables, como conducir bajo los efectos del alcohol, circular sin permiso o negarse a realizar las pruebas, independientemente de que lleguen o no a provocar un accidente.

Durante 2025 se contabilizaron 129 delitos contra la seguridad vial, mientras que entre enero y mayo de 2026 se registraron ya 75. De nuevo, la comparación debe tener en cuenta la diferente duración de ambos periodos.

El promedio del pasado año fue de 10,8 delitos mensuales, mientras que en los cinco primeros meses de 2026 se eleva hasta quince. El ritmo actual resulta así aproximadamente un 39 % superior al de 2025.

La alcoholemia es, con mucha diferencia, la infracción penal más habitual al volante. Durante 2025 se contabilizaron 76 delitos relacionados con el alcohol, cerca del 59 % del total. En los cinco primeros meses de 2026 se detectaron otros 43, que representan el 57 % de los delitos viales registrados durante ese periodo.

Esto significa que, independientemente del año analizado, casi seis de cada diez delitos contra la seguridad vial están relacionados con la conducción bajo los efectos del alcohol.

Dos agentes durante un control de alcoholemia / CANDELA F. ROLDÁN

Quince conductores nunca habían obtenido el permiso

La distancia respecto al resto de conductas es amplia. En 2025, después de la alcoholemia, la categoría más frecuente fue la conducción tras la pérdida de vigencia del permiso por agotamiento de puntos, con 19 casos. A continuación se situó la conducción sin haber obtenido nunca el carné, con quince, y la negativa a someterse a las pruebas de detección, con ocho.

Durante 2026 cambia el orden de estas infracciones. Los casos de personas que conducían sin haber obtenido nunca el permiso ascienden ya a quince entre enero y mayo, exactamente la misma cifra que se registró durante los doce meses de 2025. Esta conducta representa actualmente uno de cada cinco delitos contra la seguridad vial.

La velocidad, las drogas y la temeridad tienen menor peso

Las cifras son mucho menores en las restantes categorías. Los delitos por velocidad excesiva fueron tres durante 2025 y uno entre enero y mayo de este año. La conducción bajo la influencia de las drogas aparece en una ocasión en cada uno de los periodos analizados.

Durante 2025 también se registraron tres delitos por temeridad manifiesta con peligro concreto y dos por abandono del lugar del accidente. No consta ninguno de estos supuestos en los primeros cinco meses de 2026.

Tampoco se contabilizaron delitos por conducción temeraria con manifiesto desprecio por la vida ni por la creación de un peligro para la circulación en ninguno de los dos periodos.

El balance, en cualquier caso, deja una advertencia clara: aunque los siniestros más graves pierden peso, el aumento del tráfico accidentado y la persistencia de la alcoholemia como principal delito vial obligan a no rebajar la prevención. Los datos no permiten determinar las causas concretas de cada accidente, pero sí apuntan a la necesidad de reforzar los controles, la educación vial y la concienciación sobre conductas de riesgo. Evitar que los choques con daños de hoy terminen convirtiéndose en accidentes con víctimas mañana debe seguir siendo la prioridad.