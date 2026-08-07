El festival Maré 2026 en Santiago anuncia su cartel con Aterciopelados, Haydée Milanés y Marcos Coll, entre más artistas

El dúo colombiano Aterciopelados, Haydée Milanés & Javier Colina y el compostelano Marcos Coll destacan en el adelanto del cartel de conciertos en Santiago que ya ofrece el festival Maré 2026, que se celebra en la capital gallega entre los días 23 y 27 de septiembre. De modo que, más allá de la actual programación de conciertos gratuitos del festival Feito a Man y del ciclo Atardecer no Gaiás, que se celebran durante este mes de agosto en Compostela, la agenda musical crece casi de inmediato.

Crisol de estilos de la llamada world music

Maré 2026 se enmarca dentro de la llamada world music o o tendencia del mestizaje más allá del pop y del rock. Este festival compostelano,ya tiene las entradas a la venta para las citas ya reveladas y también un abono al precio de 95 euros. Anuncia una edición "con máis de 30 espectáculos, 4 de produción propia, 8 inéditos en Galicia e 1 estrea absoluta. Con artistas de máis de 16 países e representación de 12 linguas diferentes. Crisol de xéneros musicais, no Maré 26 confluirán os ritmos do jazz, do folclore, do rock, do reggae, da trova cubana, da samba, do fado, do blues ou das músicas de raíz, entre outros", detallan.

Marcos Coll. A la derecha, Ala.Ni arriba y debajo, Bia Ferreira. / Cedidas

Conciertos de sala

Aterciopelados, en gira con un último disco largo llamado "Genes rebeldes" (2025), actúan el miércoles 23 de septiembre en la sala Capitol (22:00 h., entradas a 20 euros), la cantante brasileña Bia Ferreira propone soul y arembi el jueves 24 de septiembre en Capitol (22:00 h., entradas a 20 euros), el sirio Omar Souleyman (baste decir que incluso ha colaborado con Bjork) se presenta el viernes 25 de septiembre en Capitol (23 h.; 20 euros).

Además, el Maré 2026 plantea de cara al sábado 26 de septiembre en Capitol (23 h.; 20 euros) un espectáculo llamado Cuba Canta en Maré con músicos cubanos como Alejandro Vargas al frente de su trío, Reynier Aldana (con un homenaje a Buena Vista Social Club), Lindiana Murphy, Frank Delgado (curtido cantautor a reivindicar dentro de la Nova Trova Cubana), David Álvarez, Loidis Taboada (de Juego de Manos), Wöyza y Rafael Briseño.

Magalí Sare y Omar Souleyman. / Cedidas

Magalí Sare e Vox Stellae, proyecto que lidera dicha cantante y multinstrumentista catalana, llegan el miércoles 23 de septiembre al Teatro Principal (20 h., 18 euros) con su set de jazz minimalista y ecos folk.

Citas en teatro

Haydée Milanés & Javier Colina el jueves 24 de septiembre en el Principal (20 h., 18 euros); ella es hija de Pablo Milanés y Yolanda Benet. El compostelano Marcos Coll presenta su nuevo disco, llamado "Ronsel", el viernes 25 de septiembre en el Principal (20 h., 18 euros). Y la artista británica de jazz minimalista ALA.NI (colaboradora de Damon Albarn y Mary J. Blige) actúa el sábado 26 de septiembre en el Principal (20 h., 18 euros).

Apoyos institucionales

El festival Maré 2026 está promovido por la productora compostelana Nordesía (que cumple ya 30 años de actividad cultural), con el patrocinio de la Xunta de Galicia, Galicia Calidade, Xacobeo 2027, Deputación da Coruña, Concello de Santiago, IAE, Auditorio de Galicia, Compostela Cultura, Estrella Galicia, AC/E y la colaboración de la USC.