Oftalmología del CHUS duplica en apenas cuatro años su actividad quirúrgica

El Servicio de Oftalmología del Área Sanitaria de Santiago y Barbanza ha duplicado su actividad quirúrgica en apenas cuatro años, incrementándola en un 55,7%, mientras que durante el último ejercicio atendió 35.000 primeras consultas y logró reducir la espera media de 34,9 a 22 días.

Ubicado en el Hospital de Conxo, dicho servicio fue visitado este jueves por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, quien destacó la importancia del aumento en un 15% de esas primeras consultas y puso en valor el carácter puntero de Oftalmología de Santiago.

Acompañado por el gerente del Servizo Galego de Saúde (Sergas), Luis León Mateos, y por la jefa del servicio, María José Blanco Teijeiro, tuvo ocasión de observar el funcionamiento del nuevo láser de femtosegundo guiado por OCT (tomografía de coherencia óptica) intraoperatoria y sistema de visualización 3D.

El diagnóstico precoz, clave

Caamaño valoró las mejoras obtenidas en cuanto a la atención a los pacientes, poniendo el acento en que un diagnóstico y un tratamiento precoz pueden resultar decisivos para preservar la visión.

Con un total de 4.500 cirugías de cataratas, 470 vitrectomías, 240 intervenciones de glaucoma y 110 trasplantes de tejidos oculares, a los que se suman las 8.300 inyecciones anuales para frenar la evolución de patologías graves de la retina llevadas a cabo por la unidad de terapia intravítrea, el titular de Sanidade atribuyó estos resultados a una mejor organización del servicio, así como al desarrollo de un trabajo más coordinado con la atención primaria y a la apuesta por la telemedicina, especialmente en lo referente al cribado y seguimiento de la retinopatía diabética.

También hizo mención a la incorporación de tecnología puntera a este servicio, como el sistema de visualización 3D Ngenuity, que sustituye al microscopio analógico tradicional, o al apoyo de la inteligencia artificial para ejecutar intervenciones cada vez más precisas, seguras y con mejores resultados para los pacientes.

Alto nivel de especialización profesional

Se trata, como indicó, de un servicio con un alto nivel de especialización por parte de sus profesionales, y que además desde 2008 es centro de referencia a nivel estatal para el tratamiento de tumores intraoculares en pacientes adultos y para la reconstrucción de la superficie ocular compleja, de forma que en este centro hospitalario de Santiago se atiende, no solo a pacientes de toda Galicia, sino de otras comunidades.

A ello se suma también la labor docente e investigadora de su plantilla, con catorce ensayos clínicos en la actualidad a través de la Fundación Pública Galega Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago (FIDIS).

Protección visual para disfrutar del eclipse solar

Por otra parte, Caamaño quiso aprovechar la visita para hacer un llamamiento a la prudencia de la ciudadanía para que proteja su salud ocular durante el eclipse solar del próximo miércoles.

Recordó que no se debe mirar directamente al sol y que únicamente se pueden utilizar gafas homologadas que cumplan la norma ISO 12312-2, y advirtió de que mirar a través de prismáticos, telescopios o con cámaras sin filtros específicos puede provocar lesiones irreversibles en la retina en apenas segundos.

Por último, aconsejó que quien presente síntomas como visión borrosa, manchas en la vista o cualquier otro tipo de alteración visual, acuda a urgencias de forma inmediata.