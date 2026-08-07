Paula Quintas y Arturo Covas superan el desafío escénico de la Quintana con la aplaudida 'Royal'.

Al cuerpo de Paula Quintas no se le escapa la gracilidad ni aunque tropiece. «Gústame moito traballar nun espazo non convencional», dijo hace meses esta bailarina y coreógrafa gallega cuando charlamos con ella en EL CORREO sobre "Royal", el espectáculo presentado este jueves en la Praza da Quintana, dentro del Festival C, que se celebra en Santiago con entrada libre hasta finales de agosto.

Covas y Quintas en plena actuación. / Antonio Hernández

Sorpresa por la Rúa Nova

A minutos de empezar, ella va camino de ese escenario por la Rúa Nova y pasa desapercibida con su mono negro de pierna corta y boa de plumas a juego en la espalda cuál alas pero su compañero en la pieza, el artista circense Arturo Covas, colecciona miradas porque Compostela en verano es un zoo de outfits vacacionales pero nadie le iguala: su personaje luce una nube blanca de folios por sombrero flotante, pantalones cuatro tallas más largos, camisón blanco y frac oscuro de bolsillos para afuera con aura de Groucho Marx, más rizos desaliñados, bigote caído y gafas de despistado tipo Joaquín Reyes y Willbur.

Paula Quintas y Arturo Covas en otra escena de ‘Royal’ en la Quintana. / Antonio Hernández

Público difícil de inicio

Ante medio millar de espectadores, empieza Arturo sobre un escenario de suelo, un manchón negro donde hay una mesa con silla y una máquina de escribir, otra anexa y una cinta de correr. Tras los cinéfilos gags que abren "Royal", queda claro que hoy se está ante un público difícil y es ahí donde uno piensa lo que ayuda a veces que un espectáculo tenga una persona o voz que lo presente para añadir solemnidad y más si es al aire libre, pero como dice Paula, ourensana asentada en Santiago, aman los retos.

A los cinco minutos, ella entra en escena y la pieza avanza como un juego entre un escritor y un ente incorpóreo (de inicio) que puede ser la inspiración, ángel o demonio según los folios, cuadros blancos en poético vuelo durante toda la función. Pese a los méritos (espectacular ella al ritmo del tableteo de la máquina de escribir, con una variedad de giros y movimientos de escritura en el aire propia de quien suma mares de trabajo). Tarda casi media hora en volar el primer aplauso, pero abierta la caja, se suceden media docena de ovaciones en los últimos quince minutos de "Royal", en especial al subirse Paula Quintas a un alambre tenso situado a metro y medio del suelo con coreografías de suave equilibrio gracias a una de sus especialidades para, tras 50 minutos, concluir entre aplausos con parte del público en pie.