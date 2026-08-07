Las 5 playas fluviales cerca de Santiago que se están convirtiendo en el refugio perfecto para escapar del calor

El verano en Santiago de Compostela está siendo muy caluroso. Temperaturas que oscilan los 30 grados y que en sus picos máximos han hecho que los termómetros rozasen los 40 obligan a los ciudadanos de la capital gallega a buscar sitios en los que refrescarse y desconectar de sus rutinas.

Desde la ciudad no hace falta recorrer muchos kilómetros para encontrar buenas playas fluviales en las que refrescarte. No es necesario ya ir hasta la costa para darse un baño, puesto que cerca de Santiago existen numerosas piscinas y playas fluviales en las que refrescarse este verano.

Playa fluvial de Tapia

La playa fluvial de Tapia se ha consolidado como uno de los destinos favoritos de los compostelanos para refrescarse durante el verano. Situada a orillas del río Tambre, se encuentra a unos 15 kilómetros de Santiago, en el municipio de Ames.

El enclave forma parte de una amplia área recreativa equipada con todo tipo de servicios para pasar el día, entre ellos un puesto de socorro y un chiringuito, lo que la convierte en una opción muy cómoda para familias y grupos de amigos.

Durante los meses estivales, Tapia también destaca por su animación, ya que acoge diferentes actividades dirigidas a todos los públicos, como una ludoteca-biblioteca o un servicio de guardería.

Ubicación playa fluvial de Tapia.

Playa fluvial de Tapia, en Ames, una de las más concurridas de la comarca / Concello

Playa fluvial de Chaián

La playa fluvial de Chaián es la más próxima al casco urbano de Santiago y una de las opciones preferidas para quienes buscan escapar del calor sin alejarse demasiado de la ciudad. Situada a apenas diez kilómetros de Compostela, se encuentra entre los municipios de Santiago y Trazo, a orillas del río Tambre.

Su área recreativa se extiende a ambos lados del río y está conectada por varios puentes de madera que unen pequeñas islas fluviales, convirtiéndola en un entorno especialmente atractivo para pasar el día en plena naturaleza.

Además, cuenta con una amplia oferta de servicios, como zonas de merendero, abundante sombra, una pista de voleibol, aparcamiento y una pequeña cafetería que abre durante la temporada de verano.

Ubicación playa fluvial de Chaián.

Varios bañistas en Chaián, en Santiago / Jesús Prieto

Playa fluvial de Rivadiso

La playa fluvial de Rivadiso, situada en el municipio de Arzúa, es otra de las mejores opciones para quienes buscan refrescarse cerca de Santiago durante los meses de verano. Ubicada en el área recreativa del mismo nombre y bañada por el río Iso, combina naturaleza, tranquilidad y una amplia oferta de servicios para disfrutar de una jornada al aire libre.

El recinto dispone de zonas de barbacoa, merenderos, pistas polideportivas, un parque infantil y un bar, lo que la convierte en un destino ideal para acudir en familia o con amigos. Uno de sus grandes atractivos son los puentes de madera que cruzan el río y conforman una de las estampas más reconocibles y fotografiadas del lugar.

Ubicación playa fluvial de Rivadiso.

Playa fluvial de Ribadiso, en Arzúa / SantiagoTurismo

Playa fluvial de O Refuxio

La playa fluvial de O Refuxio, situada en el área recreativa del mismo nombre, es otro de los rincones más frecuentados por quienes buscan combatir el calor a pocos minutos de Santiago. Ubicada en la localidad de Sigüeiro (Oroso), destaca por el singular entorno natural que forma el río Tambre a su paso por la zona.

Su principal atractivo es una pequeña playa fluvial asentada sobre una isla en mitad del río, un enclave que cada verano atrae a numerosos visitantes. El acceso se realiza a través de dos pasarelas de cemento que conectan ambas orillas y permiten disfrutar de una de las áreas recreativas más conocidas del entorno compostelano.

Además, junto a la margen derecha discurre un agradable paseo fluvial ideal para caminar y desconectar, que se prolonga hasta el puente principal de Sigüeiro.

Ubicación playa fluvial O Refuxio.

Playa fluvial do Refuxio de Sigüeiro. | Turismo de Santiago / ECG

Playa fluvial de A Tarroeira

La playa fluvial de A Tarroeira, en el municipio de O Pino, es otra de las alternativas más recomendables para disfrutar de un día de verano a escasos minutos de Santiago. Situada a orillas del río Tambre, se encuentra a poco más de 20 minutos de la capital gallega y ofrece un entorno natural ideal para escapar del calor.

El área recreativa cuenta con zonas de sombra, merendero, una amplia zona de baño y un parque infantil, lo que la convierte en una opción muy frecuentada por familias durante la temporada estival.

Además, desde este enclave parte la conocida Senda Botánica del Río Mera, un recorrido de senderismo que permite descubrir la riqueza paisajística y medioambiental de la zona.

Ubicación playa fluvial de A Tarroeira.

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Playa fluvial de A Tarroeira / Cedida

Con opciones para todos los gustos, desde pequeñas zonas de baño rodeadas de naturaleza hasta áreas recreativas con todos los servicios, las playas fluviales del entorno de Santiago se han convertido en uno de los principales refugios frente al calor durante el verano. Todas ellas se encuentran a menos de media hora de la capital gallega y ofrecen la posibilidad de disfrutar de una jornada al aire libre sin necesidad de recorrer grandes distancias. Solo queda elegir destino, preparar la toalla y aprovechar los días de buen tiempo para descubrir alguno de estos rincones.