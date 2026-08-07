Los políticos compostelanos se toman un descanso: retorno a las raíces para desconectar de Raxoi

Si hubiera que definir con una palabra las vacaciones de quienes lideran cada una de las formaciones políticas que conforman la actual corporación municipal de Santiago, sería de morriñentas, al menos con su infancia y con sus raíces familiares. Y es que la gran mayoría se decanta por aquellos lugares de Galicia con los que mantienen estrechos vínculos para intentar desconectar del día a día de Raxoi y para dedicar a sus allegados el tiempo que el curso político les roba. Serán días de descanso en los que, admiten, siempre están con el rabillo del ojo atentos a lo que la actualidad demande.

Es el caso de Goretti Sanmartín. Al frente de la alcaldía compostelana desde 2023, su mejor plan de vacaciones consiste en buscar más tiempo para pasar con su familia y con su ahijada, con quien reserva siempre unos días de playa, en este caso en el sur de Galicia.

Al ser pocos días los que se puede permitir estar al margen de cuanto acontece en el Concello, la alcaldesa se queda en la comunidad, y aprovecha la playa, pero también las caminatas por el monte y dedica tiempo a leer aquello a lo que durante el curso le es imposible.

María Rozas en Esteiro. / Cedida

También dentro del Gobierno local, la edil de Dereitos e Servizos sociais María Rozas tiene como punto de referencia Esteiro, a donde acude siempre que puede para estar con su familia y amistades de toda la vida, disfrutando de compartir con ellos y con sus hijas un tiempo de desconexión en el que también hay cabida para retomar aficiones como el senderismo o la lectura.

Con una extensa familia en Portugal

Junto a Esteiro, en verano siempre se suman unos días de escapada a Portugal con una extensa familia a la que cada año se van sumando nuevos miembros, y que ya ronda las 40, en su mayoría en edad infantil, por lo que priman las actividades de este tipo.

Admite que la desconexión en cualquier caso no es prolongada, puesto que los cargos públicos pocas veces pueden permitírselo.

Verea en la playa de Coira con sus hijos y sobrina. / Cedida

Para el líder del Partido Popular de Santiago, Borja Verea, el verano es sinónimo de Porto do Son desde que era un niño. Una de sus mayores ilusiones pasa por recuperar las horas de surf perdidas en As Furnas y en Río Sieira, con la única preocupación de las mareas y el estado del mar.

Escapada a O Saviñao

Pasará también por la Ribeira Sacra, ya que se desplazará a O Saviñao, su primer destino como funcionario y lugar al que sigue vinculado por un pequeño viñedo sobre el Miño, Canceliña, que «fai o mellor viño do mundo», subraya entre risas.

Planes en los que lo primordial serán sus hijos Cristina, Jaime y María porque es consciente que la política le resta el tiempo que le gustaría dedicarles.

Marta Abal con su pareja y sus hijos en un viaje a la península de Troia, en Portugal. / Cedida

La edil socialista Marta Abal también centrará su descanso en sus hijos y en «intentar no imprimirles las prisas diarias que durante el curso tenemos».

Su destino vacaciones es la zona del Ribeiro, en Cenlle, donde aprovecha para desconectar y disfrutar con la familia en un entorno muy tranquilo, con visitas «a los cañones del Sil para dar una vuelta en catamarán o a las termas de Outariz y Prexigueiro de noche», sin olvidar su dosis diaria de ejercicio porque «soy muy aficionada a correr y es algo que me ayuda muchísimo todo el año».

Entre lecturas sosegadas y planes familiares, tampoco ella abandonará por completo el contacto con la actualidad más inmediata y realizará un repaso diario a la prensa.

Estreno como padres en el Algarve

De sus mejores veranos, recuerda con especial cariño el que llevaron a cabo al Algarve cuando su hija mayor apenas tenía un año porque «era el primero como padres».

Mercedes Rosón en Doncos, As Nogais, con su perro 'Tinín'. / Cedida

La concelleira Non Adscrita Mercedes Rosón pasará una semana en As Nogais, cerca de Becerreá, donde aprovechará «desfrutando sobre todo da familia e da miña neta» entre la montaña lucense y la Mariña. Desde allí se desplazará al Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar, a Almería, que para ella es «un lugar moi especial porque vivín alí e alí naceron meus irmáns pequenos, e teño un vínculo afectivo enorme con esta terra». Afirma que «cada vez que chegamos ao val de Rodalquilar, emociónome».

Para ella, las vacaciones se traducen en familia, descanso, paseos, lectura y tiempo «para as pequenas cousas que durante o curso político é difícil atopar».