Sorprenden a dos ladrones de madrugada en el interior de un piso en Santiago cuando se disponían a huir con el botín

La rápida intervención de la Policía Nacional y la Policía Local evitó un robo en una vivienda del centro de Santiago de Compostela y terminó con la detención de dos presuntos integrantes de un posible grupo organizado itinerante. Los sospechosos fueron sorprendidos en el interior del domicilio con relojes, joyas e incluso una caja fuerte ya preparados para abandonar el inmueble.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado domingo 2 de agosto, poco después de las 02.30 horas. Todo comenzó cuando los propietarios del piso, que se encontraban de vacaciones fuera de la ciudad, recibieron en sus teléfonos móviles una alerta del sistema de alarma. A través de las cámaras comprobaron que alguien había accedido al interior de la vivienda, aunque la grabación se interrumpió después de que los intrusos tapasen la cámara de seguridad.

Tras recibir el aviso, efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local se desplazaron rápidamente hasta el inmueble. Una vez allí observaron luces y movimientos en el interior del piso, accedieron a la vivienda y sorprendieron a los dos sospechosos antes de que pudieran escapar.

Los ladrones marcaban con hilos de silicona las viviendas / Cedida

Joyas y una caja fuerte preparadas para llevarse

Durante la inspección del domicilio, los agentes encontraron todas las habitaciones completamente revueltas. Sobre las camas habían sido agrupados relojes, numerosas joyas y una caja fuerte, todo preparado para ser trasladado antes de abandonar el edificio.

El método del hilo de silicona para detectar pisos vacíos

Al revisar el resto del edificio, los policías comprobaron que las puertas de las viviendas estaban marcadas con pequeños hilos de silicona colocados en la parte inferior del marco, prácticamente invisibles para los vecinos.

Se trata de un sistema utilizado habitualmente por grupos organizados itinerantes especializados en robos en viviendas. Los delincuentes colocan estos finos hilos durante la noche y, al regresar horas después, comprueban si permanecen intactos. Si el hilo no ha sido roto, interpretan que nadie ha entrado ni salido de la vivienda y que probablemente está desocupada, una circunstancia especialmente frecuente durante el periodo vacacional.

Sospechosos de pertenecer a un grupo itinerante

Según la investigación, los dos detenidos, ambos sin domicilio conocido en España y procedentes presuntamente del este de Europa, podrían formar parte de una organización criminal itinerante dedicada a cometer robos en viviendas durante campañas de verano por distintos puntos del país.

Los investigadores también localizaron un vehículo estacionado en la misma calle cuyas llaves portaban los arrestados, un elemento que refuerza la hipótesis de que se desplazaban de una localidad a otra para actuar durante varios días antes de cambiar de destino.

Noticias relacionadas

La actuación fue llevada a cabo por agentes de la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional y de la Policía Local de Santiago, mientras que la investigación correspondió al Grupo de Patrimonio de la Brigada de Policía Judicial. Los dos detenidos fueron puestos posteriormente a disposición del Juzgado de Guardia.