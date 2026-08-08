Abal critica la falta de gestión en vivienda y ve peligrar fondos europeos

El anuncio del ejecutivo local de Santiago que no prevé iniciar hasta el próximo año las obras de Caramoniña con las primeras viviendas municipales de alquiler es, para la edil socialista Marta Abal, una muestra más de que «o goberno de Goretti Sanmartín actúa tarde e con pouca eficacia». Critica que «a resposta do goberno municipal está moi lonxe do que a cidade precisa» ante lo que define como una «emerxencia habitacional».

Recuerda que el bipartito anunció en 2024 la compra de un edificio en Mazarelos para vivienda pública en alquiler, que no se ha materializado, y apunta que «as primeiras vivendas municipais de alugueiro non serán unha realidade nesrte mandato» y que, además, solo son nueve viviendas, «unha resposta pírrica para a dimensión do problema».

Afea asimismo que no se esté movilizando la vivienda vacía para incrementar la oferta del mercado del alquiler en Santiago.

Volviendo a la actuación en Caramoniña, señala que está financiada con fondos europeos del plan Edil, por lo que cree que debería estar más avanzada para evitar el riesgo de perder dinero para proyectos transformadores de la ciudad.