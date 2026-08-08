Aviso a los conductores: una calle de Santiago permanecerá cortada al tráfico durante 48 horas

Aviso a los conductores que circulen por las calles de Santiago. La rúa do Espírito Santo, en la zona norte de la ciudad, permanecerá cerrada al tráfico desde las 8.00 horas del martes 11 de agosto hasta las 8.00 horas del jueves 13 de agosto debido a unos trabajos de reparación del empedrado en la entrada de la vía.

Durante las 48 horas que está previsto que dure la intervención, los vehículos no podrán acceder ni salir por el tramo afectado. Tanto la entrada como la salida de la calle se efectuarán por el extremo contrario, a través de la praza de Ultreia, indicaron desde el Concello de Santiago.

Tras el aviso de esta modificación temporal de la circulación, piden a la ciudadanía que disculpe "las molestias que puedan ocasionar las obras y las alteraciones en el tráfico".

La actuación permitirá reparar el pavimento de la entrada de la calle do Espírito Santo, una intervención que obligará a mantener restringida la circulación hasta la finalización de los trabajos.

La rúa das Rodas, también cerrada

Esta es no es la única calle que permanece cortada en esta zona de la ciudad, puesto que la rúa das Rodas también está cerrada por las obras de instalación de un paso de peatones. Los trabajos, que comenzaron el pasado 14 de julio, obligan a mantener cerrada la vía hasta finales de agosto y modifican el recorrido habitual de los vehículos.

La restricción afecta a Porta do Camiño, en sentido subida, y al cruce de la rúa de San Roque con la rúa de Valle Inclán, en sentido bajada. Como alternativa mientras duran los trabajos, el tráfico que habitualmente circula por la rúa das Rodas es desviado por la rúa de Valle Inclán, que durante este período funciona en ambos sentidos de circulación.