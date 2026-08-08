José Ángel Docobo, catedrático emérito de Astronomía en la USC: "Es una oportunidad única, es el eclipse de nuestras vidas"

Galicia calienta motores para presenciar este 12 de agosto el que será el evento astronómico del siglo, el eclipse total de sol que cruzará la geografía gallega y permitirá presenciar estampas tan inusuales como las "estrellas de invierno" a pleno día o el halo que rodea al astro rey, convirtiéndolo, por su singularidad, en "el eclipse de nuestras vidas".

Así lo recuerda el catedrático emérito de Astronomía y Astrofísica de la USC y coordinador científico del observatorio astronómico Ramón María Aller de la USC, José Ángel Docobo, que ha concedido una entrevista a Europa Press para hablar de este evento científico que se ha convertido, sobre todo, en un "fenómeno social".

La oscuridad total que cubrirá la mayor parte de Galicia a las 20,30 horas, en un momento en el que el sol aún está a unos 12 grados de elevación sobre el horizonte, es el fenómeno más comentado del eclipse, pero no es el único.

Docobo destaca, de forma especial, otros dos. En primer lugar, la posibilidad de observar durante el periodo de oscuridad las estrellas que están en la bóveda celeste, pero que el sol "nos impide ver", con la peculiaridad que "se trata de estrellas de invierno" que se verán de forma excepcional en verano. Además, también la visualización de la 'corona solar'. "Poder observar a simple vista la corona, la parte más externa del sol, realmente es algo único", ha apuntado.

Imagen de un eclipse / PEXELS

Un evento único

José Ángel Docobo destaca el carácter "totalmente inusual" de este fenómeno. Para el anterior eclipse total peninsular -que, casualmente, pudo verse también en Galicia-- hay que remontarse a 1912 y el siguiente, recuerda, tardará más de un siglo en repetirse. "Es una oportunidad única, como se suele decir, es el eclipse de nuestras vidas", apunta, reconociendo que "existe una gran expectación para ese día" y confiando en que "las condiciones meteorológicas ayuden".

En la Comunidad podrá verse de forma total en casi toda la provincia de Lugo, el norte de A Coruña y parte de la provincia de Ourense. En otros puntos será parcial, pero en áreas como la capital gallega superando el 99% de cobertura, con lo que la experiencia de oscuridad será similar a la zona de totalidad.

Duración de la totalidad del eclipse de Sol del 12 de agosto de 2026 / IGN

"La diferencia es que va a quedar un poquito de sol sin cubrir, y eso va a hacer que la observación de la corona no sea tan buena como cuando el sol está absolutamente tapado. Salvo eso, la oscuridad va a ser también importante", ha apuntado Docobo.

También en la franja de totalidad habrá diferencias: cuanto más cerca de la "línea de centralidad', mayor será la duración de la fase total del eclipse, explica el experto. En A Mariña lucense será el punto más cercano, con más de 1 minuto y 45 segundos, mientras que en A Coruña será de 76 segundos y en Lalín sobre 20 segundos. El proceso completo, desde la aproximación de la luna hasta que se aleje, durará dos horas y concluirá a las puertas del atardecer.

Zonas recomendadas

Teniendo en cuenta las circunstancias, José Ángel Docobo apuesta por visualizar el eclipse en las áreas de costa. Con ello, explica, se evitarán obstáculos que impidan contemplar el sol con poca elevación desde el horizonte.

En A Mariña Lucense, el área urbana de A Coruña o Ferrolterra se darán buenas condiciones, explica el catedrático, que recomienda buscar zonas despejadas y orientadas hacia el oeste, siempre con la vista puesta en la meteorología, que no podrá saberse con certeza hasta "tres días antes".

Mapa de la Xunta con todos los detalles para ver el eclipse desde Ribadeo / Xunta

Además, Docobo recuerda la importancia de tomar precauciones a la hora de visualizar el eclipse, principalmente usar gafas homologadas "y no radiografías, gafas de sol, cristales ahumados y cosas de estas que, efectivamente, son un peligro", apunta. Para no poner en riesgo la visión, también recomienda encarecidamente "proyectar la imagen del sol" usando un telescopio, prismáticos o incluso "una caja de cartón con un agujerito".

Recomendaciones para ver el eclipse de forma segura / Xunta

El director científico del Observatorio Ramón María Aller reconoce que este evento astronómico es, más que una cuestión científica como en el pasado, "un fenómeno social" y "turístico". "Es muchísima gente la que se va a acercar a España para ver el eclipse total en pleno verano, y en particular en Galicia", apunta el experto, destacando también que esta circunstancia está permitiendo divulgar curiosidades y datos astronómicos, "algo parecido a lo que ocurrió en los 80 con el cometa Halley", indica, "que también supuso un paso adelante para la divulgación astronómica".

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Por eso, aprovechando el eclipse, se divulga también la ocurrencia esa misma noche de las Perseidas y poco después, el 28 de agosto, de un "eclipse casi total de luna". "Estamos ante un verano astronómicamente prodigioso", apunta Docobo.