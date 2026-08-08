Los mejores rincones de Santiago para capturar la esencia de la ciudad

Cuando viajamos, todos buscamos inmortalizar los mejores momentos y llevarnos un recuerdo de los lugares que visitamos. Ya sea en solitario, en familia o con amigos, una buena fotografía se convierte en el mejor souvenir de cualquier escapada.

Si estás organizando un viaje a Santiago de Compostela y quieres volver a casa con una auténtica postal de la ciudad, desde EL CORREO GALLEGO hemos preparado una selección de los mejores rincones para conseguir las fotografías más espectaculares de la capital gallega. Desde miradores con vistas privilegiadas hasta lugares emblemáticos desde los que capturar la esencia de Santiago, estos son los escenarios perfectos para inmortalizar tu visita.

Árbol de los enamorados en el parque de la Alameda

El parque de la Alameda es uno de los principales atractivos turísticos de Santiago de Compostela. Situado junto al casco histórico, este emblemático paseo ofrece una de las mejores panorámicas de la fachada principal de la Catedral de Santiago.

Si buscas el mejor lugar para disfrutar de las vistas, acércate a la zona del conocido Árbol de los Enamorados. Los bancos situados a su alrededor permiten contemplar cómodamente un paisaje excepcional. Además, es uno de los mejores puntos para hacer una fotografía, ya que desde aquí podrás capturar una imagen perfecta de la Catedral y de parte del perfil urbano de Santiago, sin necesidad de subir a ningún mirador.

Catedral de Santiago desde el Eucalipto de los Enamorados en el Paseo da Ferradura de la Alameda / Turismo de Santiago

Los tejados de la Catedral

Si buscas una perspectiva diferente de la Catedral de Santiago, recorrer sus tejados es una experiencia imprescindible. Considerada una de las visitas más recomendables de la ciudad, por 15 euros podrás disfrutar de unas espectaculares vistas de 360º sobre Santiago de Compostela, a continuación te dejamos el enlace para que accedas al portal de compra oficial de las entradas.

Además, la entrada a las cubiertas incluye el acceso a la Torre de la Carraca, uno de los mejores miradores del conjunto catedralicio. Desde allí podrás contemplar una panorámica única de toda la ciudad y apreciar la magnitud del casco histórico desde las alturas. Sin duda, es una de las mejores oportunidades para conseguir una fotografía inolvidable de la Catedral y del perfil urbano de Santiago desde un punto de vista completamente diferente.

Cubiertas de la Catedral / Cedida

Escaleras de la Avenida de Raxoi

Las escaleras de la avenida de Raxoi se han convertido en uno de los lugares favoritos de quienes visitan Santiago de Compostela en busca de la fotografía perfecta. Su ubicación ofrece una perspectiva privilegiada de la fachada principal de la Catedral y de la emblemática plaza del Obradoiro, convirtiéndolas en una parada imprescindible para muchos turistas.

Aunque las vistas son espectaculares a cualquier hora del día, el momento más especial llega al atardecer. Cuando el cielo se tiñe de tonos rosados y anaranjados, el conjunto monumental adquiere una luz única que convierte este rincón en uno de los mejores escenarios para capturar una imagen inolvidable de Santiago.

El sol ilumina la Catedral de Santiago de Compostela / Jesús Prieto

Fuente de los caballos

La Fuente de los Caballos es uno de los rincones más fotogénicos de Santiago de Compostela y ofrece una perspectiva diferente de la Catedral. Desde este punto es posible conseguir una imagen muy original en la que el protagonismo se reparte entre la histórica fuente y la imponente Torre de la Berenguela.

Si tu cámara o teléfono dispone de un objetivo gran angular, podrás capturar ambos elementos en una misma fotografía, logrando una composición espectacular. Es una excelente alternativa para retratar la Catedral desde un punto de vista menos habitual, sin recurrir a la clásica imagen de su fachada principal.

Torre de la Berenguela de la Catedral de Santiago / Antonio Hernández

Claustro del Pazo de Fonseca

También conocido como Colegio de Fonseca, este histórico edificio, perteneciente a la Universidad de Santiago de Compostela, alberga en su interior un hermoso patio ajardinado rodeado por un elegante claustro. Se trata de un pequeño oasis de tranquilidad en pleno corazón de la ciudad, ideal para hacer una pausa y disfrutar de un entorno cargado de historia.

Entre la variada vegetación que alberga el jardín destacan dos ejemplares de Ginkgo biloba, un olivo y un alerce, árboles que aportan un encanto especial a este rincón y lo convierten en uno de los espacios más singulares del casco histórico.

Claustro do Colexio de Fonseca, piar fundamental da USC ao tratarse da súa sede orixinal / Jesús Prieto

Santiago de Compostela es una ciudad que sorprende en cada esquina. Más allá de sus monumentos y de la majestuosidad de la Catedral, la capital gallega esconde rincones desde los que contemplarla desde perspectivas muy diferentes. Ya sea desde un mirador, un jardín histórico o el corazón de la plaza del Obradoiro, cada uno de estos lugares ofrece una oportunidad única para llevarte un recuerdo imborrable de tu viaje. Ahora solo queda elegir el encuadre perfecto, esperar a que la luz haga su magia y dejar que Santiago se convierta en la protagonista de una fotografía que, sin duda, querrás conservar para siempre.