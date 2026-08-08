Astronomía
O Observatorio da USC participa na narración en directo do eclipse
As localidades de Lalín e Ribadeo compartirán as súas respectivas visións do fenómeno da man de José Ángel Docobo e Paula Cambeses
O coordinador científico do Observatorio Astronómico Ramón María Aller da USC, José Ángel Docobo, e a profesora Paula Cambeses narrarán en directo a eclipse total de Sol do vindeiro 12 de agosto. Farano no transcurso dun acto divulgativo no que as localidades de Lalín e Ribadeo compartirán as súas respectivas visións deste fenómeno astronómico.
A eclipse será total nunha franxa que atravesará a Península Ibérica desde o norte de Galicia ata as Illas Baleares. A ambos os lados desa franxa a eclipse observarase como parcial. Curiosamente, a liña que separará a zona de totalidade da de parcialidade atravesará o termo municipal de Lalín. Na capital do concello a eclipse será parcial por moi pouca diferenza, aínda que o ceo escurecerase de maneira moi notable. Pola contra, en Alperiz será total, cunha duración de arredor de 20 segundos, tempo suficiente para contemplar a coroa solar. Por este motivo, Alperiz foi o lugar elixido polo Concello de Lalín para realizar a observación oficial, con inscrición previa. Ademais, neste lugar atópase un emblemático monumento megalítico, o Altar do Sol.
Retransmisión vía satélite
A eclipse parcial comezará ás 19:32 horas, mentres que a totalidade producirase ás 20:29 horas. A partir dese momento, a Lúa irá abandonando progresivamente o disco solar pola esquerda. O Concello de Lalín realizará unha retransmisión vía satélite co de Ribadeo para que, a través de pantallas instaladas en ambas as localidades, o público poida seguir simultaneamente o desenvolvemento da eclipse. Precisamente, Ribadeo será o lugar de Galicia onde máis durará a totalidade: 1 minuto e 49 segundos. Despois da deste ano, non volverá producirse outra eclipse total de Sol visible desde Galicia ata o vindeiro século.
«É imprescindible utilizar gafas homologadas para observar a eclipse con total seguridade», subliñan os investigadores. «Non se deben empregar gafas de sol convencionais, radiografías, cristais afumados, nin ningún outro método improvisado», engaden.
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