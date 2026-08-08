Verea llevará al Parlamento la ampliación del Quiroga Palacios

Con la idea de conocer la situación en la que se encuentra el proyecto de ampliación del CEIP Plurilingüe Cardeal Quiroga Palacios de Santiago y de confirmar si el gobierno local ha retirado definitivamente las condiciones que había impuesto para poner a disposición de la Xunta los terrenos necesarios para dicha ampliación, el líder del Partido Popular de Santiago, Borja Verea, ha trasladado al Parlamento gallego este tema.

Junto a otros diputados de su formación política, ha registrado una pregunta para que sea respondida de forma oral en la Comisión de Educación y Cultura, en la que se pide conocer la valoración del Ejecutivo autonómico sobre los obstáculos por parte de la administración local y el estado de las actuaciones previstas para acometer la mejora prevista en este centro educativo.

Los populares explican que la Xunta lleva trabajando desde el año pasado en el proyecto para dar respuesta a las necesidades del alumnado, del profesorado y de las familias, si bien para ello precisa de una parcela municipal anexa al colegio de 1.605 metros cuadrados.

Habla de "despropósito"

Entiende Verea que lo que debería ser un trámite habitual de colaboración entre instituciones, se ha convertido en un "despropósito" al condicionar el gobierno municipal la concesión de esos terrenos a que la Consellería de Educación ejecutase diversas actuaciones de urbanización, reordenación de viales, aparcamiento y ajardinamiento sobre una superficie total de 14.000 metros cuadrados.

“Para ceder os 1.605 metros cadrados que necesita a ampliación dun colexio, o goberno municipal pretendía que Educación asumise actuacións urbanísticas sobre 14.000 metros cadrados. É difícil atopar unha explicación a unha esixencia así”, critica el portavoz del PP en la capital gallega, quien añade que las actuaciones que reclama el Concello afectarían a terrenos destinados a usos ajenos al educativo, por lo que supondría destinar recursos de la educación pública a financiar obras urbanísticas que asegura le corresponden a Raxoi.

“Estamos falando de ampliar un colexio e de mellorar as instalacións que utilizan cada día os nenos e as familias. O papel do goberno municipal debería ser facilitar esta actuación, non intentar aproveitar a cesión dunha parcela para que a Xunta lle faga obras que son da súa competencia”, afirma.

Verea quiere saber si la parcela ya está disponible

Recuerda asimismo Verea que cuando se tuvo conocimiento de esta situación, el gobierno local atribuyó lo sucedido a un "malentendido" y aseguró que quedó aclarado entre los servicios técnicos. Verea quiere saber si aquellas condiciones fueron retiradas, si la parcela ya está plenamente a disposición de la Xunta sin cargas u obligaciones ajenas a la ampliación del centro educativo, así como la situación en la que se encuentra el proyecto.

“Se realmente foi un malentendido, o importante agora é que estea resolto e que non se perda máis tempo. A prioridade ten que ser que o Quiroga Palacios conte canto antes coa ampliación que necesita”, concluye el líder de los populares de Santiago.