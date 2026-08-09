Borja Verea aspira a gobernar Santiago en 2027: «Un alcalde ten que ser útil»

Borja Verea afronta el camino hacia las elecciones municipales de 2027 desde una posición muy distinta a la que tenía cuando el PP lo eligió como candidato para los comicios de 2023. Entonces, los populares partían en Santiago de un escenario especialmente complicado, con el PSOE de Xosé Sánchez Bugallo al frente del Concello y diez concejales, mientras el BNG consolidaba su crecimiento electoral.

Cuatro años después, el mapa municipal será otro. El PP fue la fuerza más votada en mayo de 2023: obtuvo 11 concejales. El resultado dejó a los populares como principal alternativa de gobierno, aunque sin la mayoría absoluta necesaria para hacerse con el bastón de mando de Raxoi.

Ese resultado explica buena parte de la estrategia de Verea para el próximo ciclo electoral. El dirigente popular repetirá como candidato en 2027 con una convicción clara: «Gañar as eleccións de 2023 demostrou que Santiago quería unha alternativa. Agora o reto é transformar aquela confianza nunha maioría suficiente para abrir unha nova etapa e gobernar a cidade».

«Un alcalde ten que ser útil. Todo o demais é secundario»

La Alcaldía, sostiene, representa para él un proyecto político vinculado directamente a la ciudad. «Escollín Santiago porque é a miña cidade. Nunca vin a Alcaldía como un paso máis na miña carreira política, senón como o maior reto e a maior responsabilidade que podía asumir», subraya el líder del PP en la capital gallega, antes de poner el foco en la gestión de los problemas cotidianos de los vecinos. «Un alcalde ten que ser útil. Todo o demais é secundario», indica.

Entre las cuestiones que sitúa en el centro de sus preocupaciones aparecen la vivienda, la educación, la conciliación, los espacios públicos y las oportunidades para las familias jóvenes. Su visión, señala, está también condicionada por su propia experiencia familiar: Verea nació en Santiago y es padre de tres hijos. «Hoxe preocúpanme especialmente as mesmas cousas que preocupan a milleiros de familias compostelás: a educación, a conciliación, a vivenda, os espazos públicos ou as oportunidades que atoparán os nosos fillos. O meu obxectivo non é que dentro de catro anos se fale máis do alcalde. É que os composteláns sintan que Santiago volveu avanzar e que a cidade está en boas mans», señala.

«A cidade necesita volver confiar en si mesma»

En su discurso sobre el futuro de la capital gallega, Verea reivindica el carácter universitario, cultural y europeo de Santiago, además de su relación histórica con el exterior. Su diagnóstico parte de la idea de que la ciudad dispone de activos suficientes para afrontar los próximos años sin renunciar a su identidad. La cuestión, en su opinión, pasa por recuperar capacidad de iniciativa y confianza en el futuro. «Santiago non necesita cambiar nin parecerse a ningunha outra cidade. Necesita volver confiar en si mesma», destaca el presidente del PP de Santiago, que aspira a consolidar los resultados obtenidos por el PP en 2023 y convertir aquella victoria en una mayoría suficiente para acceder al gobierno municipal.

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Licenciado y doctor en Derecho, funcionario del Corpo Superior da Xunta de Galicia e interventor de la Administración Local, Verea, que cuenta con el apoyo público de Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda, afirma que su ilusión «é moi sinxela»: «Que dentro duns anos os santiagueses volvan sentirse orgullosos da cidade que teñen».