El Camino sigue llenando Santiago: más de 8.000 peregrinos en dos días

El Camino de Santiago esta dejando cifras e imágenes muy llamativas en los primeros días de agosto. Las colas para acceder a la Catedral que se prolongan desde Praterías hasta el Obradoiro son ya una estampa habitual en las últimas jornadas y la Oficina de Acogida al Peregrino no deja de despachar Compostelas. Entre las dos últimas jornadas, el viernes 7 y el sábado 8, se han superado las 8.000, con más de 4.000 cada día.

En lo que llevamos del mes de agosto más de 20.000 personas han llegado a la ciudad a través del Camino. Hasta el pasado viernes, última fecha con las estadísticas detalladas, habían sido casi 17.000, con mayoría de españoles, el 56 %, mientras que los extranjeros representan el 44 % restante, con Italia como el país foráneo con mayor presencia. La ruta preferida sigue siendo el Camino Francés, elegido por casi el 41 % de los visitantes. Le siguen de cerca las dos rutas combinadas del Camino Portugués –por la costa y por el interior–, que alcanzan más del 35 %.

Un verano que apunta a récord

Las cifras de agosto superan en un 24 % las del año pasado a estas alturas, según los datos oficiales. La tendencia apunta en la misma dirección que la de julio, cuando se registró la mayor cantidad de peregrinos en ese mes con 71.548, un 7 % más que el año anterior.

Además, en lo que llevamos de 2026, la cantidad de peregrinos es un 6 % mayor que en el mismo momento de 2025. La Ruta Xacobea rompió por primera vez el techo del medio millón de Compostelas repartidas el año pasado. El hito se produjo el 20 de octubre, con lo que, de mantenerse el ritmo actual, es previsible que en 2026 se alcance antes de esa fecha y que a 31 de diciembre se termine estableciendo un nuevo récord –se contabilizaron 530.000 en 2025– a las puertas del Año Santo de 2027.