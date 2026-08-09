Nace una nueva comisión de fiestas en Santiago para "facer cidade": "Queremos recuperar ese espíritu das grandes festas populares"

Hubo un tiempo en el que las fiestas populares y de barrio eran mucho más que una simple celebración marcada en el calendario festivo. Eran el momento de volver a encontrarse con los vecinos, sentarse todos alrededor de una mesa, escuchar música y bailar durante horas y convertir una plaza, una calle o una explanada en el punto de encuentro de todo un barrio, o incluso de una ciudad. Ahora, un grupo de compostelanos quiere recuperar precisamente ese espíritu de las grandes fiestas populares en Santiago.

La historia empieza hace apenas unas semanas, en el mes de julio, cuando seis santiagueses se juntaron para crear la Comisión de Festas Compostela con un objetivo claro: "Facer cidade". "Tras xuntarnos decidimos crear a comisión porque viamos como a necesidade de dinamizar todo o que é o centro de Santiago, a zona vella. Por así decilo, queremos darlle un toque diferente á cidade", explica Adrián Mallo, uno de los miembros de la comisión y candidato a la alcaldía de Santiago por UCIN.

Y su primera gran cita, así como su primera prueba de fuego, ya tiene fecha: el sábado 5 de septiembre. Ese día, la explanada de Salgueiriños se transformará en el escenario de la I Romaría Picheleira, una gran comida popular que pretende reunir entre 300 y 400 personas y que sus organizadores quieren convertir en el comienzo de una nueva tradición compostela.

"Gustaríanos que este fora o primeiro paso, que sexa algo que se alargue co paso do tempo. Que se convirta nunha tradición e que cada primeiro fin de semana de setembro se celebre una nova edición da Romaría Picheleira", señala Adrián Mallo, que incide en que "queremos recuperar ese epíritu das grandes festas populares".

Una gran comida para reencontrarse después del verano

La elección de septiembre como fecha para esta celebración no es casual. La comisión ha querido situar la romería justo después del periodo vacacional, cuando Santiago comienza a recuperar su ritmo habitual.

“Queremos xuntar ao máximo número de personas posibles para que se reúnan despois do verán”, cuenta Mallo. La idea es que quienes hayan pasado agosto fuera puedan volver a encontrarse en torno a una mesa y disfrutar juntos del primer fin de semana de septiembre.

Adrián Mallo (iquierda) y Edgar Adrián Duarte, miembros de la Comisión de Fiestas Compostela, en Salgueiriños / Santiago Esturao Alzate

Y para ello han preparado una auténtica comida a fartar con un menú compuesto por empanada, pulpo, churrasco mixto, criollo, chorizo rojo, ensalada, patatas, larpeira, vino, refrescos, café y chupitos. Todo esto por 40 euros para adultos, 20 euros para niños de entre 5 y 12 años y gratis para los menores de 5 años.

Eso sí, no todo será comer ese día y es que en la zona se habilitará un mercadillo y puestos de artesanía desde las 12.00 horas. Además, tampoco faltará la música con el Trío Reynamar y, desde las 17.00 h., con la Discomóvil Chocolate.

Como señalan desde la comisión, la acogida entre los vecinos está siendo positiva, aunque si que es cierto que la venta de entradas avanza todavía con cierta calma. Una situación que no preocupa a la comisión, que lo atribuye a las vacaciones del mes de agosto y que confía en que con el regreso a la normalidad de muchos compostelanos aumente el ritmo.

Las entradas pueden adquirirse hasta el 1 de septiembre o hasta completar aforo, tanto a través de la web de la comisión como en los puntos de venta habilitados (Sarabia Gastrobar, Ras de Ras, master Coffe y O Recuncho de Xian).

Cartel de la I Romaría Picheleira / Cedida

La primera actividad de "unha nova etapa"

Pero la I Romaría Picheleira es solo el principio. Más allá de esta primera cita, la Comisión de Festas Compostela busca, según explica Mallo, “abrir unha nova etapa” y recuperar tradiciones que, en su opinión, “foron desaparecendo co paso do tempo”.

Así, la romería no es el único proyecto que tienen en mente. Ya avanzan ideas como concentraciones de coches antiguos, concentraciones moteras, una fiesta dedicada a los años 80, 90 y 2000 o un festival urbano dirigido especialmente a la juventud, el Compostela Urban Fest, entre otras actividades destinadas a “dinamizar o comercio e a hostelería da cidade”.

Un objetivo claro: "Facer cidade"

Si hay una expresión que define el proyecto de la Comisión de Festas Compostela es "facer cidade": "Facer cidade é que a xente estea na rúa, que estea consumindo nos bares, que estea comprando nas tendas. Ao final facer cidade é eso, facer todo aquí sin ter a necesidade de irse a calquera outro lugar a facer o mismo que podes estar facendo aquí".

Con esa filosofía están pensando ya en el otoño. "Por exemplo, polo Black Friday queremos potenciar o comercio loca e para eso queremos poñer polas principais rúas da cidade DJs. Que sexa algo que sirva para atraer xente aos comercios e que estes se vexan beneficiados", explica Adrián Mallo.

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El sueño, dicen, es que la I Romaría Picheleira sea solo el principio. Si la primera edición funciona, la intención es que se convierta en una cita fija del calendario compostelano. Y, para que eso ocurra, el objetivo del 5 de septiembre es muy concreto: "Que todo o mundo sala contento e satisfeito".