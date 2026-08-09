El compostelano Dj Mil compite en O Marisquiño: «Volve estar de moda a escena da música electrónica»

El compostelano Dj Mil (Rubén Varela González) se ha clasificado para competir en el apartado DMC del festival O Marisquiño 2026, que se celebra este domingo, 9 de agosto, en la Praia de Samil, Vigo, hacia donde llega tras actuar el pasado viernes en el Festival Noroeste de A Coruña. «Veño de estar o venres pasado pinchando na Coruña (Festival Noroeste) nunha sesión tranquila cun público moi familiar, e estar despois no Marisquiño é ben distinto. Agora en Vigo vai ser todo moi rápido, chegar e encher, case... Temos cita ás 16.30 horas e ás 17 comeza xa a competición, e o bo que ten iso é que non dá tempo a poñerse nervioso. O feito de estar clasificado neste tipo de evento xa é bastante en si mesmo porque é un festival moi importante e que recuperasen esta proba de djs nesta edición está moi ben. Teño rivais moi bos, con algún deles tiven trato persoal e hai outros dos que son admirador, pero eu vou saír a rebentalo todo», cuenta Rubén, hermano de Rafa Varela (batería del grupo compostelano de metal, Urko), hijos de una madre «que sempre tiña música posta na casa», y de un padre que «agora que está xubilado está aprendendo a tocar o saxo».

Esa batalla viguesa de djs mide a participantes portugueses y de diferentes ciudades de España y quien consiga alzarse con la victoria ahí representará a toda la península en la final mundial, que se celebrará en Londres. El dj picheleiro compite en el apartado Open, que valora aspectos como la selección musical, la técnica (mezcla, scratch...) y el eco del público presente en uno de los grandes festivales del verano gallego. Cada participante dispone de 12 minutos. En ese apartado DMC Iberia Open compite con Ches, DJ Ricardo, DJ Ride, DJ CHK y Hardeerem.

«Desde xa hai uns anos que volveu moito a estar de moda a escena da música electrónica, do techno e demais, e na miña escola vexo que chega un perfil de xente moi variado, desde xente moi nova pola popularidade do techno hoxe, ata quen ven por hobby ou quen ten aspiracións de ser pincha, ou quen tivo interese por este mundo hai tempo pero que agora ten oco para facer algo que lle gusta. Xa levo sete anos de traballo coa escola».

Además, durante el mes de agosto, Dj Mil (1988, Santiago) pasará por otros festivales actuando en solitario o bien como integrante del grupo Lumedoloop, como el salón del cómic Viñetas desde o Atlántico (10 de agosto, A Coruña), Jazz de Ría (12 de agosto, Cedeira) y el Rock In Rían (14 de agosto). A Lumedoloop, combo con alma de rap old school, por cierto, les vimos en Santiago durante la pasada primavera en la Quintana en un buen bolo dentro del ComposFest.

El músico y productor gallego Dj Mil suele pinchar desde funk, a disco, world music e incluso música popular gallega al alternar varios formatos. Además tiene una faceta como docente dentro del mundo de los djs con un local llamado Wax!, abierto en la Rúa de San Pedro poco antes de la pandemia y que sirve de referente compostelano a esa escena.

«Despois deste evento no Marisquiño e dos bolos que fago como dj e dos que fago como parte de Lumedoloop, se teño tempo vou retomar un par de proxectos persoais que gardo no ordenador pero agora mesmo, coa nena de tres meses (Naroa) que temos, o primeiro é a familia, loxicamente… Unha cousa que me gusta moito, mesmo cando traballo de produtor para outros que nas cousas persoais, é iso de facer o traballo tendo calma».

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Durante su carrera, Dj Mil ha colaborado con Sumrrá, Comando Katana, Wöyza, García Mc & Nación Quilombo, Rugged Man, Mucho Muchacho (fue parte de 7 Notas 7 Colores)... y ya como productor, ha trabajado igual con Tanxugueiras que con Dios Ke Te Crew.