O PP denuncia «falta de información» nas obras de Otero Pedraio

O concelleiro do Partido Popular de Santiago, José Antonio Constenla, vén de denunciar «a absoluta falta de información e planificación do goberno de BNG e CA ante o inicio dunhas obras de canalización de servizos na rúa Otero Pedraio, que deixarán á veciñanza sen posibilidade de estacionar os seus vehículos durante a execución das actuacións».

O edil popular explicou que, nunha reunión mantida cos membros da asociación de veciños da zona, manifestaron a súa preocupación «polas importantes molestias que ocasionarán estes traballos e, sobre todo, pola ausencia total de comunicación por parte do goberno nacionalista».

«Os residentes aseguran que ninguén falou con eles para explicar o alcance das obras, a súa duración ou as medidas previstas para minimizar os seus efectos», indicou Constenla, engadindo que «o presidente da Asociación intentou comunicarse co concelleiro responsable sen telo conseguido».

«Esixímoslle ao goberno nacionalista que habilite de forma inmediata unha alternativa de estacionamento para os residentes mentres estean ocupadas as prazas», reclamou o edil.