Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pisos turísticosSerra do BarbanzaVerano USCFiestas del ApóstolCarreira Pedestre
instagram

Críticas a Raxoi

O PP denuncia «falta de información» nas obras de Otero Pedraio

Constenla reclama que Raxoi habilite alternativas ante a perda de prazas de estacionamento

José Antonio Constenla, edil do PP de Santiago

José Antonio Constenla, edil do PP de Santiago / Cedida

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

El Correo Gallego

Santiago

O concelleiro do Partido Popular de Santiago, José Antonio Constenla, vén de denunciar «a absoluta falta de información e planificación do goberno de BNG e CA ante o inicio dunhas obras de canalización de servizos na rúa Otero Pedraio, que deixarán á veciñanza sen posibilidade de estacionar os seus vehículos durante a execución das actuacións».

O edil popular explicou que, nunha reunión mantida cos membros da asociación de veciños da zona, manifestaron a súa preocupación «polas importantes molestias que ocasionarán estes traballos e, sobre todo, pola ausencia total de comunicación por parte do goberno nacionalista».

«Os residentes aseguran que ninguén falou con eles para explicar o alcance das obras, a súa duración ou as medidas previstas para minimizar os seus efectos», indicou Constenla, engadindo que «o presidente da Asociación intentou comunicarse co concelleiro responsable sen telo conseguido».

Noticias relacionadas y más

«Esixímoslle ao goberno nacionalista que habilite de forma inmediata unha alternativa de estacionamento para os residentes mentres estean ocupadas as prazas», reclamou o edil.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un gallego licenciado en la USC, nuevo presentador de ‘Directo al grano’ tras la llegada de Gonzalo Miró a ‘Malas Lenguas’ en sustitución de Jesús Cintora
  2. Muere Luciano Pérez Villar, 'Chano', histórico referente de la hostelería compostelana
  3. Denuncia que cierran en Santiago su ciclo de FP a un curso de terminar sin darle opciones
  4. A menos de una hora de Santiago: los 5 mejores lugares para ver el eclipse total del 12 de agosto
  5. Una familia, 24 personas y 110 km: “Para mí el mérito es habernos juntado”
  6. La heladería que conquista a los peregrinos de Santiago con un sabor único en el mundo: 'Tenemos que reponerlo dos veces a la semana
  7. Una panadería de Santiago se cuela entre las mejores de España: 'Empecé vendiendo hamburguesas en Venezuela
  8. La lluvia desata una mañana caótica en Santiago y Oroso: tres accidentes con dos vehículos volcados en menos de una hora

Una sola inyección para frenar la pérdida de visión: el nuevo tratamiento contra la degeneración macular

Una sola inyección para frenar la pérdida de visión: el nuevo tratamiento contra la degeneración macular

Borja Verea aspira a gobernar Santiago en 2027: «Un alcalde ten que ser útil»

Borja Verea aspira a gobernar Santiago en 2027: «Un alcalde ten que ser útil»

O PP denuncia «falta de información» nas obras de Otero Pedraio

El Camino sigue llenando Santiago: más de 8.000 peregrinos en dos días

El Camino sigue llenando Santiago: más de 8.000 peregrinos en dos días

Ni Ensanche ni Casco Histórico: los barrios de Santiago en los que el alquiler se come casi la mitad de la renta familiar

Ni Ensanche ni Casco Histórico: los barrios de Santiago en los que el alquiler se come casi la mitad de la renta familiar

Aviso a los conductores que circulen por Santiago: una calle histórica permanecerá cerrada al tráfico durante 48 horas

Aviso a los conductores que circulen por Santiago: una calle histórica permanecerá cerrada al tráfico durante 48 horas

Los mejores rincones de Santiago para capturar la esencia de la ciudad

Mercedes Camiña, profesora de Veterinaria de la USC: "El ruido y las aglomeraciones pueden estresar más a los animales que el propio eclipse"

Mercedes Camiña, profesora de Veterinaria de la USC: "El ruido y las aglomeraciones pueden estresar más a los animales que el propio eclipse"
Tracking Pixel Contents