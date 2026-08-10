Más de 11.000 peregrinos en solo tres días: el imparable ritmo del Camino

Santiago volvió a vivir un fin de semana en el que la huella del Camino se hace visible en cada rincón del casco histórico. Más de 11.000 peregrinos llegaron a la ciudad entre el viernes y el domingo, una cifra que, sumada a la presencia de numerosos turistas, disparó la actividad en la zona monumental y convirtió sus calles en un constante desfile de grupos de caminantes.

Además, la gran afluencia de visitantes se dejó notar especialmente en la hostelería. Terrazas y restaurantes del casco histórico registraron un intenso movimiento durante todo el fin de semana. El gran ambiente se notó especialmente en las horas centrales del día, y la Catedral de Santiago volvió a ser uno de los principales focos de atracción. Las colas para acceder al templo se repiten desde el inicio del mes de agosto y dejaron imágenes de largas esperas en sus inmediaciones, coincidiendo con los mayores picos de llegada de visitantes.

La elevada afluencia vuelve a poner de manifiesto la dificultad de gestionar el acceso a la Catedral de Santiago en pleno verano, especialmente durante los fines de semana de mayor movimiento de peregrinos.

La Puerta de Abades, abierta

Para tratar de aliviar esa presión, la Catedral ha habilitado la Puerta de Abades para agilizar el acceso y reducir las esperas. La apertura de esta entrada busca repartir mejor la circulación de turistas y evitar que las colas se concentren en un único punto. Pese a la medida, el volumen de visitantes registrado durante estos tres días volvió a generar momentos de congestión, una situación que evidencia la dimensión que adquiere la llegada de peregrinos y turistas a Santiago durante la temporada estival.

La Catedral habilita la Puerta de Abades para acceder al recorrido del Abrazo al Apóstol Santiago y venerar sus reliquias en la cripta. Se sitúa en la parte superior de la Praza da Quintana, tradicionalmente conocida como Quintana de Vivos. La entrada por este acceso se programa entre la finalización de la Misa del Peregrino de las 12.00 horas y el inicio de la de las 19.30 h.

El balance del segundo fin de semana de agosto dibujó la llegada de más de 11.000 peregrinos en apenas tres días —solo el sábado llegaron más de 4.000—, tal y como recoge la estadística de la Oficina de Acogida al Peregrino, situada en la rúa Carretas. Su contador dispara ya el acumulado del año a más de 333.000 peregrinos.

Más de 77.000 compostelas en agosto de 2025

Agosto es además uno de los meses de mayor actividad del Camino: el año pasado se entregaron más de 77.000 compostelas durante este mes. Ante la gran afluencia de peregrinos en fechas veraniegas, la Policía Nacional vigila las zonas de mayor concentración de visitantes. A este dispositivo se suma el despliegue en Galicia de la Unidad Especial de Caballería de la Policía Nacional, integrada por 20 agentes y 12 caballos. Los efectivos están distribuidos entre las bases operativas de Santiago y Pontevedra y desarrollan su labor durante los meses de verano en distintos puntos del Camino.

Los agentes de Caballería centran su trabajo en la vigilancia preventiva de las rutas jacobeas, con especial atención a la prevención de incendios forestales, la detección de posibles situaciones de riesgo y la protección