Cuando de niña Begoña Vila Costas (Valadares, Vigo, 1963) miraba el cielo gallego en la Playa de O Vao no sabía que viviría al otro lado de ese mar. Hoy está cerca de las estrellas, todo lo que puede estar quien trabaja como astrofísica en la NASA, agencia especial estadounidense con un presupuesto de 21.362 millones de euros para el año fiscal 2026, casi tanto como la Agencia Espacial Europea para el trienio 2026-2028.

Cita en Santiago

El martes 11 de agosto, día previo al eclipse total de sol, esta ingeniera gallega visita Santiago, da una charla patrocinada por el Xacobeo 2027 en el Hotel Monumento San Francisco (11 horas) sobre su trayectoria y el rodaje del documental "Después del eclipse (Rumbo a las estrellas)", idea divulgativa que ella protagoniza. (Email para ir como pñublico: meteorica@meteorica.es).

«El equipo del documental es un equipo fenomenal, un equipo gallego y me considero muy afortunada de que pensaran en mí para ello. Es un trabajo que gira sobre el siguiente gran telescopio espacial que va a lanzar la NASA y el primero con nombre de mujer, Nancy Grace Roman, algo que para mí es especialmente importante. Vamos bien de cara a cumplir con el plazo del lanzamiento del 30 de agosto y además coincide con un año muy especial porque es el del eclipse total. Me siento honrada de participar en un proyecto que va a contribuir a animar a muchas mujeres jóvenes interesadas en la ciencia. El estreno del documental será más tarde porque se va a grabar también en el lanzamiento del Nancy Grace Roman», indica Vila, ingeniera de sistemas del citado telescopio espacial.

«El equipo del documental es un fenomenal, un equipo gallego y me considero muy afortunada de que pensaran en mí para ello. Es un trabajo que gira sobre el siguiente gran telescopio espacial que va a lanzar la NASA y el primero con nombre de mujer, Nancy Grace Roman". Begoña Vila — Científica gallega en la NASA

"Después del eclipse (Rumbo a las estrellas)" es un documental producido por Meteórica Cine ("The Great Way") en coproducción con Abano Producións (con Chelo Loureiro entre más profesionales ), proyecto, escrito y dirigido por Alba Prol Cid, con la participación del canal Odisea (AMC Global Media) y de Televisión de Galicia y guion apoyado por el ICAA (Instituto de la Cinematografía ).

Al centro, Begona Vila con parte del equipo Meteorica Cine en el Space Telescope Science Institute (STScI) de Baltimore, EEUU. / Theresa P. Lousame

«En la NASA, cada diez años se hacen una serie de preguntas que se quieren responder y se hacen cuatro proyectos para ello... El telescopio espacial Hubble, quizá el más conocido, se lanzó en 1990, y en los últimos años se lanzó en 2021 el telescopio James Webb, un observatorio infrarrojo avanzado, y el 30 de agosto se lanza el Nancy Grace Roman, que puede dar imágenes cien veces más amplias que las del Hubble o las del Webb porque se trata de buscar pistas sobre la materia oscura que supone el 95% del Universo», cuenta Begoña Vila, Doctora en Astrofísica que antes de asentarse en la NASA, trabajó para la agencia espacial canadiense y en el Instituto de Astrofísica de Canarias.

! Hasta ahora hemos encontrado unos 6.000 planetas alrededor de las estrellas y con este telescopio espacial vamos a dar con 100.000" Begoña Vila — Científica gallega en la NASA

Varios galardones

Entre otros galardones, su esfuerzo ha sido distinguido con el Premio María Josefa Wonenburger Planells 2017 y con la medalla de la NASA al Logro Público Excepcional en 2016. Y aunque suma reconocimientos, no pierde la curiosidad ni el sentido cooperativo que pide el mundo de la ciencia, de ahí su habitual uso de la tercera persona del plural cuando habla.

«No sabemos qué son esa materia y energía oscuras del Universo e investigar sobre ello nos va a ayudar... El telescopio Nancy Grace Roman lleva dos instrumentos, por un lado uno que permite una visión de campo más amplía con 18 cámaras y, por otra parte, un coronógrafo para encontrar planetas alrededor de las estrellas. Buscamos un planeta habitable y es muy difícil encontrarlos. Una forma es tapando la luz de la estrella, eso es un coronógrafo. Normalmente usando una máscara pero ahora, con esta nueva tecnología usando espejos para cubrir esa luz de la estrella y así encontrar planetas más pequeños y más cercanos a la estrella, donde se encontrará la zona habitable. Hasta ahora hemos encontrado unos 6.000 planetas alrededor de las estrellas y con este telescopio vamos a dar con 100.000. En el eclipse total del 12 de agosto, la luna hace de coronógrafo, y eso es lo que vamos a hacer con las estrellas para buscar planetas...», aclara con deje estadounidense en una conversación sin prisa ni pausa donde derrocha saber al tiempo que delata su anhelo de saber (más), curiosidad que ya notaban sus profesoras y profesores cuando era alumna del Jesuitinas Miralba antes de continuar su formación en Compostela.

«Cuando yo empecé a estudiar Física en la USC éramos 5 mujeres entre 100 estudiantes» Begoña Vila — Científica gallega en la NASA

Mujer pionera en Santiago

«Cuando yo empecé a estudiar seríamos unas cinco mujeres entre un grupo de cien estudiantes en la carrera de Física en la Universidad de Santiago y al hacer la tesis en Inglaterra (Universidad de Manchester; departamento de Radioastronomía del observatorio Jodrell Bank) era la única mujer. Creo que es importante que cualquier niña y cualquier niño sepan que pueden estudiar lo que quieran y cuando ves a alguien que se parece a ti y que se dedica a hacer algo que a ti te gusta, internamente piensas que lo puedes hacer».

Referentes femeninos

«Sí que tuve referentes iniciales en la escuela, fui a una escuela de chicas y mis profesoras de Física y de Historia eran mujeres y en la etapa de COU tuve un profesor de Historia que también era increíble... No he tenido referentes contemporáneos en la ciencia pero sí las referencias de Marie Curie, Caroline Herschel y Cecilia Payne-Gaposchkin, de quien em gusta recordar que nos enseñó cómo brilla el sol y... también mencionaría a Vera Rubin porque mi trabajo de tesis trató de las curvas de la rotación de las estrellas dentro de una galaxia. Aunque no tuve referentes femeninos sé que eso se puede cambiar. Conviene tener claro que cada mujer en su trabajo es un referente para aquellas niñas que tiene cerca», asegura Begoña Vila, deseosa de volver a casa por unos días durante este verano y con las maletas hechas, según nos cuenta desde EEUU.

"Conviene tener claro que cada mujer en su trabajo es un referente para aquellas niñas que tiene cerca" Begoña Vila — Científica gallega en la NASA

«Galicia es preciosa toda ella y Santiago es una ciudad icónica. Estoy deseando viajar para ver a mi familia, estar en Vigo... Tengo muy buenos recuerdos de mi etapa de estudiante Santiago, pude ver el botafumeiro... y cualquier oportunidad de volver a Galicia es muy espacial y a Santiago van a venir varios compañeros de la NASA y s amigos porque además Santiago es un lugar muy conocido en Estados Unidos, tengo varios amigos que o han hecho ya el Camino o tienen intención de hacerlo. Estoy deseando viajar» dice con un entusiasmo cuya luz sería bien capaz de eclipsar al sol.

«Es muy importante comunicar, siempre digo que Europa y España tienen muchos logros», dice al concluir para sugerir que la tradición divulgativa anglosajona que inspira al documental "Después del eclipse (Rumbo a las estrellas)" es un modelo que podría emular el viejo continente, algo en manos de quienes hoy estudian y gracias a Begoña Vila hallan a un referente femenino en la ciencia que no pierde la cabeza ni la cercanía aunque se pase el día mirando las estrellas, en breve con la ventaja de usar el telescopio Nancy Grace Roman (1925-2018), bautizado en honor a una astrónoma estadounidense que cuando esta científica gallega llegó al mundo fue elegida por la revista "Life" en el Top 100 de jóvenes más importantes, y de ahí, pasará pronto a abrirnos una ventana al cielo gracias a personas como Begoña Vila, aquella niña rumbo a las estrellas sin saberlo cuando hacía castillos de arena frente a las aguas del Atlántico.