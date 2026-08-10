"No son peregrinos. Son chavales de fiesta": El Barroquista cuestiona el turismo de Santiago

Un vídeo viral de un grupo de jóvenes celebrando su llegada a Santiago ha reabierto el debate sobre el turismo que vive la capital gallega. La escena ha provocado la reflexión del historiador del arte Miguel Ángel Cajigal Vera, conocido como El Barroquista, que cuestiona el comportamiento de algunos visitantes y su relación con la imagen tradicional del peregrino.

Autor de varios libros

El Barroquista, historiador coruñés asentado en Santiago (es técnico del Museo Centro Gaiás), es autor de libros como "Otra historia de la música" u "Otra historia de la arquitectura", ambos publicados por Somos B y suma 230.000 followers en X (antes Twitter) y 57.000 en Instagram. El pasado viernes público un post con este mensaje: "Por favor: decidme con honestidad qué os parece que los grupos lleguen así a un casco histórico Patrimonio Mundial. Suben el vídeo a sus propias redes", acompañado de un grupo de unas treinta personas de San Carlos Borromeo, Pastoral Juvenil de San Carlos Borromeo (Villanueva de la Cañada, Madrid), llegando al Obradoiro desde el Franco con un baile y cánticos al ritmo de "Meneo" para celebrar voz en alto su alegría por llegar a Compostela.

En tras días online, dicho vídeo breve ya supera los tres millones de visualizaciones en ese post de El Barroquista y acumula 2.000 comentarios.

Entre esas respuestas hay una acotación del propio historiador compostelano de adopción: "Mi opinión: entiendo toda emoción cuando terminas el Camino. Pero no creo que nadie piense de verdad que convertir una ciudad histórica en el 'Grand Prix' de Ramón García sea un buen modelo. En esa calle todavía quedan vecinos (los que no han huido ya) y hay oficinas que soportan esto a diario".

Y añade: "Llevo viviendo junto al Camino y jamás he visto esto hasta hace 4/5 años. No son peregrinos. Son chavales de fiesta".

Casco histórico de alto valor según la Unesco

Nico Heinz, arquitecto, opina: "Lo hacen en horario diurno, no se ven personas molestándose por ello, los cánticos no son ofensivos... dentro de la libertad individual lo veo como una despedida de soltero/a, la salida de un concierto o evento deportivo. Que sea casco histórico o una aldea también es irrelevante".

Y El Barroquista, replica: "No es cierto. Un casco histórico Unesco tiene normativas específicas".

Manuel Fernández, Historiador del Arte, le apoya: "Haces muy bien en publicarlo para que se sepa lo que ocurre en Santiago".

Antonio J. Carrasco, doctor en Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), aporta esta visión a este debate en X: Adolescentes haciendo cosas de adolescentes, esto es, dejándose llevar por la euforia y la alegría de estar vivos y ser jóvenes. Al menos no destrozan nada. Supongo que me molestaría si fuera vecino —por el ruido, que lo odio".

El escritor compostelano Suso De Toro indica: "Parece o de Ceuta, pero en ultra...".

Y el Secretario General de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, escribe: "Hai tempo que o noso Camiño de Santiago deixou de ser un camiño espiritual para converterse nunha exaltación de non sei moi ben que cousa estraña, entre bandeiriñas, consignas e postureo. E polo camiño, nunca mellor dito, fomos perdendo o esencial".

Alfonso Reyes, ex jugador profesional de baloncesto y Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos vinculados a la ETSI Caminos Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), tuitea; "!Pisando tan fuerte van a desgastar el pavimento. Intolerable..."

Récord de Compostelas

Al hilo de este debate, EL CORREO GALLEGO publica este lunes un reportaje donde se informa de que Santiago volvió a vivir un fin de semana en el que la huella del Camino se hace visible en cada rincón del casco histórico. Más de 11.000 peregrinos llegaron a la ciudad entre el viernes y el domingo, una cifra que, sumada a la presencia de numerosos turistas, disparó la actividad en la zona monumental y convirtió sus calles en un constante desfile de grupos de caminantes.