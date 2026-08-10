La Fundación Catedral de Santiago y Urovesa unen fuerzas para la conservación del templo

La Fundación Catedral de Santiago de Compostela y la empresa URO Vehículos Especiales, S.A. (Urovesa) han alcanzado un acuerdo para colaborar en la conservación y el mantenimiento de la basílica compostelana. El convenio, firmado en octubre de 2025, tendrá una duración inicial de tres años y podrá ser prorrogado una vez finalizado ese periodo.

Mediante este acuerdo, Urovesa pasa a convertirse en entidad colaboradora de la Fundación Catedral de Santiago de Compostela y se compromete a contribuir a las actuaciones destinadas a proteger uno de los principales símbolos patrimoniales y culturales de Galicia. La alianza se formaliza como un convenio de colaboración empresarial en actividades de interés general.

Actuaciones previstas

La Fundación Catedral desarrolla periódicamente diferentes trabajos de conservación y mantenimiento en el templo. Se trata de intervenciones necesarias para garantizar el buen estado de la basílica, pero que, en ocasiones, no están cubiertas por los proyectos específicos de restauración o superan el alcance de estas actuaciones.

Ante esta situación, la entidad abre la posibilidad de colaborar en el cuidado del monumento al conjunto de la sociedad y, especialmente, a aquellas personas y empresas interesadas en contribuir a la protección del patrimonio cultural y artístico.

Urovesa ha decidido incorporarse a esta red de colaboradores debido a su vinculación con Santiago de Compostela y con el patrimonio de la ciudad. La compañía, con arraigo en la capital gallega, manifiesta así su compromiso con la conservación de la Catedral y con las actuaciones impulsadas por la fundación responsable de su protección.

Durante los tres años de vigencia del acuerdo, ambas entidades trabajarán conjuntamente en iniciativas relacionadas con el mantenimiento y la conservación del conjunto catedralicio. El convenio contempla, además, la posibilidad de prolongar la colaboración más allá de ese periodo inicial.

Sobre la empresa

Fundada en 1981, Urovesa está especializada en el diseño, fabricación y servicio posventa de vehículos todoterreno y especiales para usos militares e industriales. La compañía desarrolla soluciones modulares y adaptadas a las necesidades de cada cliente y es proveedora del Ministerio de Defensa de España desde 1984. En la actualidad, sus vehículos operan en más de treinta países de distintos continentes.

La empresa cuenta con instalaciones de producción en Valga, donde concentra las áreas de fabricación, montaje, dirección, diseño e I+D+i, además de una pista de pruebas. Su capacidad productiva puede alcanzar los 5.000 vehículos anuales, en función de los contratos y configuraciones. En Santiago de Compostela se encuentra su departamento de posventa, desde el que presta asistencia técnica y apoyo logístico a sus clientes.