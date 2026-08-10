Manuel Portas celebra el éxito de "Lourenço, xograr" con su sexta reimpresión

El escritor, ex concelleiro de Santiago y docente Manuel Portas suma y sigue en su colección de alegrías a nivel literario. Tras varias presentaciones con éxito de convocatoria de su último libro, una novela titulada "Mazarelos", hay una obra previa también lanzada por Galaxia que agranda el eco de su trabajo en el mundo de las letras: "Lourenço, xograr".

Prólogo de Mercedes Brea

«Chegáronme, cortesía de Galaxia, tres exemplares da tradución de TAB edizioni, de Lourenço, giullare, impecablemente traducida por Gloria Castelli e prologada pola miña profesora Mercedes Brea. Oxalá poida así contribuír cun grao de area ao coñecemento da nosa lingua e da nosa literatura alén do Padornelo e da Canda», indica Portas en sus perfiles online al tiempo que cuenta que ya se ha lanzado la sexta reimpresión de la segunda edición de dicho libro.

" Foi no seu momento un alegrón gañar o Premio García Barros coa novela" Manuel Portas — Docente, escritor y ex conselleiro de Santiago

«Este xograr Lourenço non deixa de darme alegrías! Hai uns días conteivos que tiña nas miñas mans a tradución desta novela para italiano. Hoxe chegaba á casa un paquetiño de Galaxia con exemplares da 6ª reimpresión da 2ª edición da versión orixinal en galego. Foi no seu momento un alegrón gañar o Premio García Barros coa novela e, sobre todo, unha satisfacción inmensa axudar a descubrir o mundo da lírica medieval galego-portuguesa a través dunha figura como Lourenço », detalla en sus redes.

"Mazarelos", su nueva novela

En "Mazarelos" bebe del pasado del instituto Xelmírez I. «A idea dese libro non foi por un momento de inspiración senón cousa dun longo proceso de descuberta de documentos que se conservaban no centro e que afloraron cando nos trasladamos da sede de San Caetano á actual, no Campus Sur. Expedientes de alumnos, listaxes, libros de actas, lembro aquela caótica morea de caixas con papeis, que aos poucos foron collendo orde co traballo de profesores como Xosé Mª Díaz e, máis recentemente, Mª Xesús Mascareñas. Dese tesouro foi nacendo a idea: por que non lle dar protagonismo á educación desas figuras que axiña marcarían a historia de Galiza?», detalló Manuel Portas hace meses en su charla con EL CORREO GALLEGO.

Finalista del Premio San Clemente

Además, Manuel Portas está entre la lista de finalistas del XXX Premio San Clemente, galardón literario organizado por el IES Plurilingüe Rosalía de Castro con la colaboración de la Xunta y que vota un jurado estudiantil de Galicia y fuera. Y además optan a ganar el premio en ese apartado de "Obra en Gallego": María Besteiros (Vigo, 1979) por una novela llamada "Ítaca" (Xerais) y Nerea Pallares Vilar (Lugo, 1989) por "Punto de araña" (Editorial Galaxia).

Gemma Paredes, Valentín García, Maribel Martín, Jesús Álvarez Bértolo y Ubaldo Rueda en un pasillo del IES Rosalía de Castro. / Jesús Prieto

En la categoría de libros de este galardón literario organizado por el IES Plurilingüe Rosalía de Castro (de Santiago) con la colaboración de la Xunta de Galicia y que vota un jurado estudiantil de Galicia y de otras zonas, en lengua extranjera, pueden lograr la distinción del XXX Premio San Clemente: "Me llevaré el fuego", de la autora marroquí Leïla Slimani (Editorial Cabaret Voltaire); "Revolución", del autor luso Hugo Gonçalves (Libros del Asteroide) y "Gliff", de la británica Ali Smith (Nórdica Libros ). En el área de obras en castellano, aspiran a ganar dicho certamen el libro "Ahora y en la hora" (publicado por Alfaguara), del colombino Héctor Abad Faciolince; "Hasta que empieza a brillar" (Alfaguara), del escritor argentino Andrés Neuman y "Mil cosas!, del autor ourensano Juan Tallón, escritor y periodista gallego, colaborador habitual de Editorial Prensa Ibérica (EPI), grupo al que pertenece EL CORREO GALLEGO.

En la categoría de libros en lengua extranjera, pueden lograr la distinción del XXX Premio San Clemente: "Me llevaré el fuego", de la autora marroquí Leïla Slimani (Editorial Cabaret Voltaire); "Revolución", del autor luso Hugo Gonçalves (Libros del Asteroide) y "Gliff", de la británica Ali Smith (Nórdica Libros ).