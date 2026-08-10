El Concello de Santiago repartirá gratis 2026 gafas para ver el eclipse solar del 12 de agosto

El Concello de Santiago repartirá 2026 gafas homologadas certificadas con un ISO 12312 - 2 para la observación del eclipse solar del próximo 12 de agosto. El material, que incluirá también postales con información sobre el fenómeno, podrá recogerse en la Oficina de Información do Concello, situada en la Rúa do Vilar número 63, con el objetivo de que vecinos y visitantes puedan disfrutar del acontecimiento astronómico con las garantías de seguridad.

El eclipse será especialmente visible desde Santiago de Compostela, donde la ocultación del Sol superará el 99%, aunque la ciudad no llegará a experimentar un eclipse total. El fenómeno comenzará a las 19:31 horas, alcanzará su máximo a las 20:29 horas y finalizará a las 21:22 horas. Desde el Concello de Santiago recomiendan buscar un sitio situado en altura para poder observar el fenómeno con una buena visibilidad y en orientación oeste-noroeste para tener la mejor vista del eclipse.

La iniciativa municipal pretende facilitar el acceso a los medios adecuados para contemplar un fenómeno que no volverá a repetirse en las mismas condiciones en las próximas décadas. El propio material informativo del Concello destaca que Santiago, como histórico Campus Stellae o 'Campo da Estrela', mantiene una particular relación simbólica con el cielo y con las estrellas, presente tanto en la tradición xacobea como en distintos elementos de su patrimonio.

Cartel informativo sobre el eclipse / Concello de Santiago

Más del 99% del Sol quedará oculto

Durante el máximo del eclipse, previsto para las 20:29 horas, la ciudad experimentará una caída muy acusada de la luminosidad. El Concello explica que el paisaje adquirirá una tonalidad más fría y extraña, mientras que el cielo podrá presentar tonos azulados o grisáceos y unas sombras especialmente marcadas.

El Concello plantea además el eclipse como una oportunidad para disfrutar del fenómeno en familia y acercar la astronomía a los más pequeños. Entre los cambios que podrán percibirse durante el máximo se encuentra incluso el comportamiento de algunos animales, con aves que pueden comenzar a recogerse al interpretar el descenso repentino de luz como la llegada de la noche, además de una sensación de frescor asociada a la penumbra.

Las gafas homologadas, imprescindibles para mirar al Sol

La seguridad será uno de los aspectos fundamentales durante la observación. El eclipse que podrá verse desde Santiago será parcial, aunque la ocultación supere el 99%, por lo que en ningún momento se alcanzará la totalidad y el Sol continuará emitiendo radiación directa potencialmente dañina para los ojos. Por este motivo, el Concello insiste en la necesidad de utilizar gafas homologadas de eclipse durante toda la observación.

Las recomendaciones municipales incluyen no mirar directamente al Sol sin la protección adecuada y no utilizar teléfonos móviles, cámaras fotográficas u otros dispositivos ópticos para observarlo si no cuentan con filtros solares específicos.

También se recomienda extremar las precauciones durante los desplazamientos para buscar un lugar de observación. El cartel municipal recuerda expresamente que no se deben detener vehículos en las vías, carreteras o arcenes para contemplar el eclipse.

Tres puntos recomendados para ver el eclipse en Santiago

El Concello señala además varios espacios desde los que se podrá disfrutar del fenómeno con una buena perspectiva hacia el horizonte.

Uno de ellos será el Monte do Gozo, concretamente en la zona de la Escultura de los Peregrinos. El lugar cuenta con conexión mediante las líneas de autobús y también puede alcanzarse a pie siguiendo el Camiño Francés, en un recorrido de aproximadamente una hora en sentido contrario.

Otra de las opciones será el Parque da Alameda, desde cuyos miradores se podrá contemplar el Campus y la Cidade da Cultura. El espacio está conectado también mediante autobús con el resto de la ciudad y se encuentra a unos 10 minutos andando desde el casco histórico.

La tercera alternativa propuesta por el Concello es el Monte Pedroso. Desde la Granxa do Xesto parte una senda de acceso al mirador de la cima, con un recorrido de aproximadamente 30 minutos. El cartel municipal recuerda que este espacio permanece cerrado al tráfico rodado, por lo que el acceso deberá realizarse a pie.

Con el reparto de 2026 gafas y postales informativas, Santiago se prepara así para una de las citas astronómicas más destacadas del año. La combinación de una ocultación superior al 99%, la baja altura del Sol sobre el horizonte y el cambio radical de luz previsto durante el máximo hará que el eclipse sea especialmente perceptible en la capital gallega, siempre que las condiciones meteorológicas permitan disfrutar del cielo despejado.